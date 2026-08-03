ΠΑΟΚ: Το υπογκρούπ με τους αντιπάλους του Δικέφαλου σε Europa και Conference League

Η UEFA ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας (03/08) τα υπογκρούπ των κληρώσεων για τα playoffs των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με τον ΠΑΟΚ να μαθαίνει τους πιθανούς αντιπάλους του στο Conference League.

Ο Δικέφαλος του Βορρά θα συμμετάσχει και στην κλήρωση του Conference League και αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, έχοντας έτσι την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση στη League Phase μέσω των playoffs.

Σύμφωνα με τα υπογκρούπ που ανακοίνωσε η UEFA, οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ είναι οι εξής:

Το υπογκρούπ του Europa

Λάρν vs Ιμπέρια

Λίλεστρομ

Λέφσκι Σόφιας vs Καϊράτ Αλμάτι*

Μιάλμπι vs Σλόβαν Μπρατισλάβας*



*Είναι ζευγάρια Champions League, αντίπαλος του ΠΑΟΚ θα είναι η αποκλεισμένη ομάδα

Το υπογκρούπ του Conference

Νικητής του ζευγαριού Λαρν - Ιμπέρια

Ηττημένος του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ

Ηττημένος του ζευγαριού Μιάλμπι - Σλόβαν Μπρατισλάβας

Λίλεστρομ

Η κλήρωση θα καθορίσει το τελευταίο εμπόδιο που θα χρειαστεί να ξεπεράσει ο ΠΑΟΚ, εφόσον προκριθεί, για να εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Conference League.