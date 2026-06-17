ΠΑΟΚ: Το υπογκρούπ με τους πιθανούς αντιπάλους στο Europa League

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν έχει ξεκινήσει στον ΠΑΟΚ, με τους ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν σταδιακά από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και την προετοιμασία να κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη (18/6).

Το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6), ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα μάθει τον αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, από όπου θα ξεκινήσει τις φετινές ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Η UEFA ανακοίνωσε τα υπογκρούπ της κλήρωσης και ο ΠΑΟΚ, ως ισχυρός, θα αντιμετωπίσει μία από τις ακόλουθες ομάδες ή ζευγάρια: Σερίφ Τιρασπόλ – Αλούμινι, Ντιναμό Κιέβου – Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, Χάιντουκ Σπλιτ – Ζίλινα ή τη Σεντ Γκάλεν.

Οι αγώνες του δεύτερου προκριματικού είναι προγραμματισμένοι για τις 23 και 30 Ιουλίου. Αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί, θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League στις 6 και 13 Αυγούστου, ενώ τα playoffs θα διεξαχθούν στις 20 και 27 Αυγούστου.

Σε περίπτωση αποκλεισμού από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, οι «ασπρόμαυροι» θα μεταφερθούν στον τρίτο προκριματικό του Conference League, ενώ αν αποκλειστούν στον τρίτο γύρο του Europa, θα βρεθούν στα playoffs της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή παρουσία τον Σεπτέμβριο, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τουλάχιστον δύο προκρίσεις μέσα στο καλοκαίρι