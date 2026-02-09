ΠΑΟΚ: Του έλειψε το καθαρό μυαλό και η ουσία σε ένα ντέρμπι που είχε το πάνω χέρι

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή και χωρίς σκορ, όμως η εικόνα της αναμέτρησης κάθε άλλο παρά «λευκή» ήταν. Σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, γρήγορο ρυθμό και σκληρές μονομαχίες, ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του εντός των τεσσάρων γραμμών, αλλά πλήρωσε την έλλειψη καθαρού μυαλού στην τελική προσπάθεια. Το τελικό 0-0 αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση στον Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς η ομάδα του άξιζε το τρίποντο, αλλά περιορίστηκε στον βαθμό της ισοπαλίας που παραδοσιακά συνοδεύει τις επισκέψεις του στο Χαριλάου.

Κυρίαρχος παρά το ροτέισον

Παρά τις πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα και τις σημαντικές απουσίες της τελευταίας στιγμής - με κυριότερη αυτή του Σουαλιό Μεϊτέ - ο «Δικέφαλος» δεν έχασε την ταυτότητά του. Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε να «φρεσκάρει» την ενδεκάδα του ενόψει της κρίσιμης συνέχειας με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, χρησιμοποιώντας στον άξονα τους Ζαφείρη-Οζντόεφ αλλά και τους Βολιάκο-Λόβρεν ως κεντρικό δίδυμο για δεύτερη φορά μέσα στη σεζόν.

Ωστόσο, η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια ήταν εμφανής. Παρότι ο ΠΑΟΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο και την κατοχή, του έλειψε η σωστή απόφαση στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Ο Αθανασιάδης καθόρισε το ντέρμπι

Αν ένας παίκτης στέρησε τη νίκη από τους «ασπρόμαυρους», αυτός ήταν ο Γιώργος Αθανασιάδης. Ο τερματοφύλακας του Άρη πραγματοποίησε σπουδαίες επεμβάσεις, με αποκορύφωμα τη σωτήρια απόκρουση στο εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι του Πέλκα στις καθυστερήσεις, αλλά και το χαμένο τετ-α-τετ του Ντεσπόντοφ στο 36ο λεπτό. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης απείλησε ουσιαστικά μόνο με την κεφαλιά του Φαμπιάνο, την οποία εξουδετέρωσε εντυπωσιακά ο Παβλένκα.

Οι τραυματισμοί και το πρόγραμμα «φωτιά»

Ο Ντεσπόντοφ δεν κατάφερε να γίνει ο παίκτης-κλειδί, ενώ η αποχώρησή του με μυϊκό πρόβλημα προσθέτει έναν ακόμη πονοκέφαλο στο ιατρικό επιτελείο, καθώς το απουσιολόγιο (Ιβάνουσετς, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας) αρχίζει να βαραίνει επικίνδυνα.

Στην οικονομία του πρωταθλήματος, το 0-0 μπορεί να μοιάζει με απώλεια, όμως στην πραγματικότητα είναι ένα αποτέλεσμα που διατηρεί τον ΠΑΟΚ σε τροχιά τίτλου.

Πλέον, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μπαίνει στο «συρτάρι» και όλη η προσοχή στρέφεται στη ρεβάνς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό την προσεχή Τετάρτη (11/02), αλλά και στο ντέρμπι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ (15/2, 19:30) που ακολουθεί.