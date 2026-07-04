ΠΑΟΚ - Βέστερλο 4-0: Ο εντυπωσιακός δικέφαλος διέλυσε τους Βέλγους με ρεσιτάλ Καμαρά

Ο ΠΑΟΚ έδωσε το δεύτερο φιλικό του στην Ολλανδία εν μέσω προετοιμασίας, με την βέλγικη Βέστερλο και σε ένα τεστ που χρησιμοποιήθηκαν περισσότεροι ποδοσφαιριστές κατάφερε και επικράτησε με 4-0.

Οι «ασπρόμαυροι» παρόλο που τελείωσαν το πρώτο ημίρονο ωρίς τέρματα, στην επανάληψη ήταν καταιγιστικοί. Ο Κωνσταντέλιας άνοιξε το σκόρ μετά από ωραία συνεργασία Κένι - Μύθου και ο Θυμιάνης με μια οβίδα έκανε το 2-0. Ο Γκουγκεσασβίλι τα έβγαζε στην άμυνα και τότε ανέλαβε δράση ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος με δυο γκολ σφράγισε την νίκη του δικεφάλου.

Η αναμέτρηση

Η πρώτη ευκαιρία του αγώνα ήταν στο 7’, όταν ο Ζίβκοβιτς σούταρε όμως μετά από παρέμβαση του τερματοφύλακα η μπάλα κατέληξε στο κάθετο δοκάρι. Ο δικέφαλος είχε την κατοχή της μπάλας, πέρα από ένα πεντάλεπτο που οι Βέλγοι κυκλοφορούσαν έξω από την περιοχή των ασπρόμαυρων χωρίς να απειλήσουν. Στο 17' ο Ζαφείρης σούταρε τεχνικά έξω από την περιοχή, όμως μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο τερματοφύλακας.

Στο 34’ ο Αλέσιο Λίσι προχώρησε στις πρώτες του αλλαγές, με τους Ζαφείρη, Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Ελουστόντο να περνάνε έξω και τις θέσεις του να παίρνουν οι Τσοπούρογλου, Χατσίδης, Μπαταούλας και Κοσίδης. Νωρίτερα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο και ο Γιάννης Σαρρής υποβασταζόμενος καθώς τραυματίστηκε και την θέση του την πήρε ο Θυμιάνης.

Στο 39ο λεπτό ο πολύ δραστήριος Μπέρδος βρήκε χώρο από τα αριστερά και έκανε ένα σουτ όμως έπεσε και μπλόκαρε ο Λάτουβερς. Οι θεσσαλονικείς ήταν κυρίαρχοι όμως δεν μπόρεσαν να σκοράρουν και το πρωτο ημίχρονο έκλεισε χωρίς τέρματα.

Ο νεαρός Μπέρδος / Eurokinissi

Στο δεύτερο ημίχρονο ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεκίνησε με ακόμα δυο αλλαγές, καθώς ο Γκουγκεσασβίλι αντικατέστησε τον Τσιφτσή και ο Μπάλντε τον Μπέρδο. Οι Βέλγοι ξεκίνησαν καλύτερα και απείλησαν στο 52' με ενα μακρινό σούτ του Σάιτο το οποίο απέκρουσε σε κόρνερ ο Γκουγκεσασβίλι. Όμως ο Δικέφαλος ήταν αυτός που άνοιξε το σκόρ στο 54' μετά από ωραία συνεργασία του Κένι με τον Μύθου, η μπαλα κατέληξε στον Κωνσταντέλια ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή και έκανε το 1-0.

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν / Eurokinissi

Στο 63' ο ΠΑΟΚ βρήκε και δεύτερο γκολ όταν μετά από σέντρα από τα δεξιά και το διώξιμο των αμυντικών ο Θυμιάνης έπιασε μια βολίδα πριν σκάσει η μπάλα και την έστειλα δυνατά κοντά στο παραθυράκι της εστίας.

Ο Θυμιάνης πανηγυρίζει την γκολάρα με τους συμπαίκτες του / Eurokinissi

Στο 64' ο Λίσι φρέσκαρε την ομάδα καθώς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τους Λύρατζη, Γκόμεζ, Καμαρά, Πέλκα και Γερεμέγιεφ αντί των Κένι, Τέιλορ, Θυμιάνη, Κωνσταντέλια και Μύθου.

Στο 66' οι Βέλγοι έφτασαν κοντά στο γκολ όταν μετά από λάθος στον χώρο του κέντρου ο Μπόρις μπήκε στην περιοχή, σούταρε, η μπάλα κόντραρε στον Κοσίδη και πήρε ύψος, με τον Γκουγκεσασβίλι να κάνει πολύ δύσκολη επέμβαση και σε δεύτερο χρόνο να μπλοκάρει την μπάλα.

Ο Γκουγκεσασβίλι / Eurokinissi

Στο 75' μετά από πίεση ψηλά και λάθος της άμυνας, ο Καμαρά με μια μακρινή βολίδα έκανε το 3-0 για τον Δικέφαλο του Βορρά. Οι ποδοσφαιριστές του δικεφάλου έπαιζαν με ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, καθώς μετά τι δεύτερο γκολ είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Ο Καμαρά ο οποίος είναι σε τρομερή κατάσταση στην αρχή της φετινής σεζόν, στο 78' γύρισε τρομερά έξω από την περιοχή και με το αριστερό έκανε το 4-0.