ΠΑΟΚ: Βρήκε τον αντικαταστάτη του Γιαννούλη η Άουγκσμπουργκ, συνεχίζει το «κυνήγι» ο Δικέφαλος

Έχει κρατήσει το μισό καλοκαίρι η υπόθεση μεταξύ Άουγκσμπουργκ, Γιαννούλη και ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να μη σταματάνε τη προσπάθεια να φέρουν τον Έλληνα αριστερό μπακ πίσω στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η Άουγκσμπουργκ έχει βρει τον αντικαταστάτη του 31χρονου (17/10/95) Έλληνα αριστερού μπακ. Είναι ο Μπέρενς της Χόφενχαϊμ. Ο ίδιος τονίζει ότι η γερμανική ομάδα συνεχίζει να βρίσκεται σε περίπλοκες διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ.

🚨⏳ EXCL | FC Augsburg are in negotiations with TSG Hoffenheim over the transfer of Hennes Behrens.



A permanent deal is the preferred option. Augsburg and Behrens have not reached a full agreement yet.



Behrens is expected to join if Dimitrios Giannoulis leaves the club. PAOK… pic.twitter.com/1kVjtNVZY1 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 2, 2026

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Η Άουγκσμπουργκ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Χόφενχαϊμ για τη μεταγραφή του Χένες Μπέρενς. Η προτιμώμενη επιλογή είναι μια μόνιμη συμφωνία.

Η Άουγκσμπουργκ και ο Μπέρενς δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε πλήρη συμφωνία. Ο Μπέρενς αναμένεται να ενταχθεί σε αυτήν εάν ο Δημήτριος Γιαννούλης αποχωρήσει από την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε περίπλοκες διαπραγματεύσεις με την Άουγκσμπουργκ για τον Γιαννούλη».