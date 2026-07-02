Σπορ ΠΑΟΚ Γερμανία Ποδόσφαιρο

ΠΑΟΚ: Βρήκε τον αντικαταστάτη του Γιαννούλη η Άουγκσμπουργκ, συνεχίζει το «κυνήγι» ο Δικέφαλος

Η υπόθεση Γιαννούλη παίρνει καλή τροπή για τον ΠΑΟΚ, αφού οι Γερμανοί έχουν βρει αντικαταστάτη αν αποχωρήσει ο Έλληνας οπισθοφύλακας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φώτης Ξένος

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Έχει κρατήσει το μισό καλοκαίρι η υπόθεση μεταξύ Άουγκσμπουργκ, Γιαννούλη και ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να μη σταματάνε τη προσπάθεια να φέρουν τον Έλληνα αριστερό μπακ πίσω στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η Άουγκσμπουργκ έχει βρει τον αντικαταστάτη του 31χρονου (17/10/95) Έλληνα αριστερού μπακ. Είναι ο Μπέρενς της Χόφενχαϊμ. Ο ίδιος τονίζει ότι η γερμανική ομάδα συνεχίζει να βρίσκεται σε περίπλοκες διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Η Άουγκσμπουργκ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Χόφενχαϊμ για τη μεταγραφή του Χένες Μπέρενς. Η προτιμώμενη επιλογή είναι μια μόνιμη συμφωνία. 

Η Άουγκσμπουργκ και ο Μπέρενς δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε πλήρη συμφωνία. Ο Μπέρενς αναμένεται να ενταχθεί σε αυτήν εάν ο Δημήτριος Γιαννούλης αποχωρήσει από την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε περίπλοκες διαπραγματεύσεις με την Άουγκσμπουργκ για τον Γιαννούλη».

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