ΠΑΟΚ: Υπόκλιση της UEFA στον «Spider Man» Γιακουμάκη - Τι συμβαίνει με τον τραυματισμό του (video)

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στο φετινό Europa League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει συγκεντρώσει 8 βαθμούς σε πέντε αγώνες και διατηρεί «ζωντανές» τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ένας από τους βασικούς πυλώνες της φετινής προσπάθειας του «δικεφάλου του Βορρά» για διάκριση στις διοργανώσεις της UEFA είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο 31χρονος κεντρικός επιθετικός έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις και τα πολύτιμα γκολ που έχει σκοράρει. Ο Γιακουμάκης βρήκε δίχτυα και στην άνετη εντός έδρας επικράτηση (4-0) του ΠΑΟΚ εναντίον της Γιουνγκ Μπόις, σκοράροντας το τρίτο γκολ της ομάδας του σε μία στιγμή που ξεσήκωσε για τα καλά το κοινό της Τούμπας.

Ο ιδιαίτερος πανηγυρισμός του πολύπειρου σέντερ φορ, εμπνευσμένος από τον ήρωα της Marvel, «Spider Man» τράβηξε το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Ο επίσημος λογαριασμός του Europa League στα κοινωνικά δίκτυα ανάρτησε video με τον Γιώργο Γιακουμάκη να κάνει τη χαρακτηριστική κίνηση στις κερκίδες, αποστέλλοντας το δικό του μήνυμα στον κόσμο του «δικεφάλου».

Θλάση στον τετρακέφαλο - Για πόσο θα λείψει

Ο 31χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ αποχώρησε τραυματίας από το ντέρμπι της Κυριακής (07/12) εναντίον του Άρη. Οι ενοχλήσεις που ένιωσε στο παιχνίδι με τους «κιτρινόμαυρους» δεν του επέτρεψαν να συνεχίσει, ωστόσο ο ίδιος αισιοδοξούσε πως «πρόλαβε» τη ζημιά.

Δυστυχώς, η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε διέψευσε τις προσδοκίες του. Ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος μάλιστα σκόραρε δύο φορές στο πρόσφατο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, υπέστη θλάση στον τετρακέφαλο και αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων.