Πάολα Ρεβενιώτη: Θλίψη στην πολιτική κηδεία της τρανς ακτιβίστριας - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Το τελευταίο αντίο στην Πάολα Ρεβενιώτη είπαν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7).

Θλίψη στο «τελευταίο αντίο» στην τρανς ακτιβίστρια Πάολα Ρεβενιώτη



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/tvmVQSfLE5 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 11, 2026

Η πολιτική κηδεία της τρανς ακτιβίστριας έγινε στο Α’ Νεκροταφείο των Αθηνών στο Μετς. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο σημείο για να την αποχαιρετήσει ενώ κατά την έξοδο το φέρετρό της σκεπάστηκε με τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / FLASH

Μεταξύ άλλων στην κηδεία παραβρέθηκαν ο γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος και η Εύα Κουμαριανού.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / FLASH

Στεφάνια απέστειλαν το ΜέΡΑ25, η Νεολαία του κόμματος, το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / FLASH

Οι παρευρισκόμενοι αποχαιρέτησαν την Πάολα Ρεβενιώτη κρατώντας κόκκινα και λευκά τριαντάφυλλα. Το φέρετρο είχε τοποθετηθεί δίπλα από ένα ιδιαίτερο πορτρέτο της εκλιπούσης.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / FLASH

Το αίτημα των συγγενών της Πάολας Ρεβενιώτη

Οι δικοί της άνθρωποι με ανακοίνωσή τους, αντί στεφάνων προτείνουν τη στήριξη δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας:

Την Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων 11528 Δίπλα Σου, λειτουργεί υπό τη νομική σκέπη του Athens Pride:

Δικαιούχος: ATHENS PRIDE - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

IBAN: GR61 0172 0800 0050 8007 5790 971

Και την Red Umbrella Athens Κέντρο Ενδυνάμωσης για Άτομα που Εργάζονται στο Σεξ, λειτουργεί υπό τη νομική σκέπη της Θετικής Φωνής

Δικαιούχος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΘΕΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

IBAN: GR8601720500005050045060697