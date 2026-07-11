Πάολα Ρεβενιώτη: Θλίψη στην πολιτική κηδεία της τρανς ακτιβίστριας - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο σημείο για να αποχαιρετήσει την Πάολα Ρεβενιώτη ενώ κατά την έξοδο το φέρετρό της σκεπάστηκε με τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.
Το τελευταίο αντίο στην Πάολα Ρεβενιώτη είπαν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7).
Η πολιτική κηδεία της τρανς ακτιβίστριας έγινε στο Α’ Νεκροταφείο των Αθηνών στο Μετς. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο σημείο για να την αποχαιρετήσει ενώ κατά την έξοδο το φέρετρό της σκεπάστηκε με τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.
Μεταξύ άλλων στην κηδεία παραβρέθηκαν ο γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος και η Εύα Κουμαριανού.
Στεφάνια απέστειλαν το ΜέΡΑ25, η Νεολαία του κόμματος, το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο Γιάνης Βαρουφάκης.
Οι παρευρισκόμενοι αποχαιρέτησαν την Πάολα Ρεβενιώτη κρατώντας κόκκινα και λευκά τριαντάφυλλα. Το φέρετρο είχε τοποθετηθεί δίπλα από ένα ιδιαίτερο πορτρέτο της εκλιπούσης.
Το αίτημα των συγγενών της Πάολας Ρεβενιώτη
Οι δικοί της άνθρωποι με ανακοίνωσή τους, αντί στεφάνων προτείνουν τη στήριξη δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας:
Την Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων 11528 Δίπλα Σου, λειτουργεί υπό τη νομική σκέπη του Athens Pride:
Δικαιούχος: ATHENS PRIDE - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
IBAN: GR61 0172 0800 0050 8007 5790 971
Και την Red Umbrella Athens Κέντρο Ενδυνάμωσης για Άτομα που Εργάζονται στο Σεξ, λειτουργεί υπό τη νομική σκέπη της Θετικής Φωνής
Δικαιούχος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΘΕΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
IBAN: GR8601720500005050045060697