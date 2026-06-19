Πάουλα Μπαντόσα: Οι αιχμές για τον Τσιτσιπά και η αναφορά σε «τοξικές καταστάσεις» μετά τον χωρισμό τους

Η Πάουλα Μπαντόσα πέτυχε μία σημαντική νίκη απέναντι στην Κόκο Γκοφ στο τουρνουά του Βερολίνου, ωστόσο οι δηλώσεις της μετά το τέλος του αγώνα ήταν εκείνες που τράβηξαν τα βλέμματα.

Η Ισπανίδα τενίστρια, η οποία προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τους τελευταίους μήνες, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη σχέση της με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Αναφερόμενη στην περίοδο που ακολούθησε τον χωρισμό τους, η Μπαντόσα εξήγησε πως ορισμένες καταστάσεις επηρέασαν σημαντικά την ψυχολογία της.

«Έχω ζήσει αρκετούς χωρισμούς στη ζωή μου και ξέρω πως είναι μέρος της πραγματικότητας. Όταν όμως υπάρχουν τοξικές καταστάσεις γύρω σου, τότε όλα γίνονται πολύ πιο δύσκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρώην Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης τόνισε ακόμη ότι οι σχέσεις με έναν πρώην σύντροφο μπορούν να παραμείνουν καλές μόνο όταν ο χωρισμός γίνεται υπό ομαλές συνθήκες.

«Μπορείς να έχεις καλές σχέσεις με έναν πρώην όταν τα πράγματα έχουν τελειώσει ομαλά. Όταν όμως δεν συμβαίνει αυτό, η κατάσταση γίνεται πολύ πιο περίπλοκη», δήλωσε.

Paula Badosa gave a very emotional on-court interview after beating Coco Gauff in Berlin



“Oh my god.” 🥹



“You can see I’m very emotional. It’s been very tough. One year ago here I got injured. Since then I couldn’t play, like, constantly. I went through a lot professionally but… pic.twitter.com/aChCtlEZDO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 17, 2026

Η ατάκα που προκάλεσε συζητήσεις

Η πιο πολυσυζητημένη στιγμή των δηλώσεών της ήρθε όταν αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που θα ακολουθούσαν μετά τη συνέντευξή της.

«Ήδη μπορώ να φανταστώ τους τίτλους που θα γραφτούν αύριο, ότι επιτίθεμαι στον Τσιτσιπά. Αν συμβεί αυτό, ας γίνει…», είπε με χαμόγελο, προκαλώντας αντιδράσεις στον κόσμο του τένις.

Παράλληλα, η Μπαντόσα μίλησε και για τον σοβαρό τραυματισμό που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα, παραδεχόμενη ότι υπήρξαν στιγμές που αμφέβαλε ακόμη και για τη συνέχεια της καριέρας της.

Πλέον, όπως δήλωσε, νιώθει ότι έχει αφήσει πίσω της τις δύσκολες στιγμές και κοιτάζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία, έχοντας δίπλα της ανθρώπους που τη στηρίζουν.