Παπαχαραλάμπους: Δεν πρέπει να υπάρχει ο όρος σωστός γονιός, σωστή μητέρα - Βλακεία το «by the book»

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκαλύπτεται στην συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Elle και μιλά για την μητρότητα, τις κοινωνικές επιταγές και όλα όσα δεν είναι διατεθειμένη να ανεχτεί πια.

«Το πιστεύω βαθιά ότι δεν πρέπει να υπάρχει ο όρος «σωστός» γονιός, «σωστή» μητέρα. Πίσω από αυτό υπάρχει η αγωνία της μητέρας - γιατί, θυμίζω, στον πατέρα δεν υπάρχει η ίδια ανάγκη- να είναι σωστή και απόλυτη. Δεν υπάρχει σωστό και απόλυτο. Σίγουρα, η αγάπη μόνο δεν φτάνει, σε αυτό συμφωνώ. Το «αγαπάω τα παιδιά μου» δεν αρκεί και πρέπει να είσαι προσεκτικός σε κάποιους χειρισμούς, ανάλογα με την περίσταση και τον χαρακτήρα του παιδιού. Αλλά όλο αυτό το by the book είναι μια τεράστια βλακεία» υποστηρίζει.

Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο στην κοινωνία μας: η καλή μανούλα, η μανούλα των φόρουμ, του Facebook… Δεν με αφορά

«Η γυναίκα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες, ενώ ο άνδρας είναι άνδρας»! Αυτές οι απόψεις έχουν λειανθεί μέσα στα χρόνια, αλλά δυστυχώς επιβιώνουν. Έχω πει πολλές φορές ότι θεωρείται αυτονόητο ότι μια γυναίκα θα είναι εκεί για τα παιδιά της, θα μαγειρεύει και θα τα φροντίζει, ενώ ό,τι κάνει ένας άνδρας θεωρείται προσφορά. Εκείνος «βοηθάει». Μου φαίνεται τρελό ότι για τη γυναίκα η φροντίδα είναι δεδομένη υποχρέωση, ενώ για τον άνδρα επιλογή. Μου φαίνονται εξοργιστικοί όλοι οι τρόποι που η κοινωνία προσπαθεί να κάνει τις γυναίκες να νιώσουν ένοχες σε σχέση με τα παιδιά τους και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις ή επιλογές τους».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον ωμό σεξισμό αλλά και σε αυτόν που βρίσκεται πίσω από ευγένεια και προσεκτικές φράσεις. «Νομίζω πως πια συναντάμε κυρίως τον δεύτερο. Τον σεξισμό της απαξίωσης, το «έλα πια, εντάξει, υπερβολές, τώρα θυμήθηκαν οι γυναίκες στην Ελλάδα να παραπονεθούν… όλα τάσεις είναι». Αυτό νομίζω με εκνευρίζει, με θυμώνει πάρα πολύ.

Και εκνευρίζομαι που ακόμη και οι άνδρες, οι κανονικοί, οι καλοί άνθρωποι, που έχουν κατανόηση, δεν μπορούν απόλυτα να καταλάβουν τι συμβαίνει. Γιατί, αν δεν το ζήσεις εσύ ο ίδιος στο πετσί σου, νομίζεις ότι, εντάξει, υπάρχει σεξισμός, αλλά όχι κι έτσι όπως τον περιγράφουμε. Δεν είναι εύκολο να το καταλάβεις, αν δεν είσαι εσύ η ίδια γυναίκα, να το έχεις περάσει. Μπορεί να το κατανοείς, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι που μερικές φορές με θυμώνει» παραδέχεται.

Πώς διδάσκει στους γιούς της το σεβασμό προς το άλλο φύλο και την ισότητα; «Μόνο με το παράδειγμα, νομίζω. Μόνο έτσι. Με τα λόγια μπορείς να λες ό,τι θέλεις, αλλά το παιδί βλέπει άλλα. Και όχι μόνο μέσα στο σπίτι. Ο σεβασμός φαίνεται και έξω από αυτό, στον τρόπο που φέρεσαι στον συνάνθρωπό σου, ανεξαρτήτως φύλου. Στον τρόπο που σέβεσαι έναν άνθρωπο που κάνει μια οποιαδήποτε δουλειά: έναν σερβιτόρο, έναν οδηγό, έναν καθαριστή.

Ο σεβασμός δεν περιορίζεται ούτε στο σπίτι ούτε στο φύλο. Αν δεν σέβεσαι π.χ. έναν άνθρωπο που σε εξυπηρετεί, τη στιγμή μάλιστα που βρίσκεσαι, ας πούμε, σε θέση ισχύος, τότε δεν θα σεβαστείς ποτέ πραγματικά τίποτα. Ο σεβασμός πρέπει να είναι διάχυτος, παντού στην κοινωνία» εξηγεί.