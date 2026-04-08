Παπαδημητρίου: Ήταν αγκάθι για μένα που τα παιδιά μετά το διαζύγιο δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφο

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έδωσε συνέντευξη στο Nansou TV και αναφέρθηκε στην σχέση με τους γιους της και στο πώς προσπάθησε να κρατήσει τις ισορροπίες μεταξύ προσωπικής ζωής και οικογενειακής.

«Μετά το διαζύγιό μου, τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου. Για μένα αυτό ήταν πάντα ένα αγκάθι. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Δεν μπορούσα να τα ενώσω αυτά τα κομμάτια. Ήταν δύσκολο για εμένα. Τώρα πια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν υπάρχει κανόνας για τίποτα. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς μπορούμε απέναντί στα παιδιά, μέχρι εκεί που οφείλουν να γνωρίζουν, και ανάλογα και με την ηλικία στην οποία βρίσκονται. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σωστό και λάθος σε αυτό» εξήγησε.

Όσο για το ποιον συμβουλεύεται για προσωπικά θέματα; «Εγώ για τα προσωπικά μου συμβουλεύομαι περισσότερο την αδελφή μου και τη Μαίρη Συνατσάκη. Η αδελφή μου είναι και λίγο πιο τσεκουράτη. Η Μαίρη θα στα πει όλα σαν χάδι».

Για την σχέση με τους γιους της αποκάλυψε: «Ελπίζω οι γιοι μου να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς με τις κοπέλες. Δεν μου τα λένε και όλα καθημερινά με κάθε λεπτομέρεια. Ο μεγάλος μου λέει περισσότερα. Ο μικρός πιο δύσκολα. Ούτε στην αδελφή μου θα τα πει. Θα τα πει στον αδελφό του, αλλά αυτός δεν μου τα λέει. Οπότε πάλι δε μαθαίνω τίποτα. Πιστεύω ότι σε μία έκτακτη ανάγκη θα ενημερωθώ. Με τον μπαμπά τους δεν ξέρω τι συζητήσεις μπορεί να κάνουν, το σίγουρο είναι ότι εμένα δε μου έρχονται πληροφορίες από αλλού».