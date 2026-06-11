Παπαδοπούλου: «Κάποια αστεία πια δεν είναι επιτρεπτά και καλώς δεν είναι γιατί πέφτανε χοντράδες»

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου μίλησε για τα βήματα συμπερίληψης που έχουν γίνει στην ελληνική κοινωνία. «Σαφώς έχουν γίνει βήματα πολύ σημαντικά για να δεχτούμε οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον πιο όμορφα και πιο εύκολα, να μην έχουμε τα στεγανά ότι αυτό πρέπει να είναι ο ένας, αυτό πρέπει να είναι ο άλλος. Ο καθένας πρέπει να είναι αυτό που είναι, με έναν σεβασμό για τον άλλον και να περνάει με αγάπη και συμπόρευση. Όλες οι διαφορετικότητες να είναι αγαπημένες και να πορεύονται.

Σαφώς ο χώρος της τέχνης είναι πιο ανοιχτός σε θέματα διαφορετικότητας από ότι θα ήταν ένα υπουργείο, ένας δημόσιος οργανισμός. Πιστεύω οι καλλιτέχνες είμαστε πιο ευαίσθητοι», είπε η ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno».

«Είναι λάθος και να λογοκρινόμαστε»

Η Παπαδοπούλου αναφέρθηκε επίσης και στα όρια που πρέπει να έχουν όσοι ασχολούνται με την κωμωδία και τη σάτιρα. «Πρέπει να υπάρχουν όρια, αλλά όχι στο επίπεδο να μην τολμάμε να κάνουμε και μια πλάκα στον διπλανό μας, μην τυχόν και αυτό είναι παρενόχληση. Ο καθένας μέσα του ξέρει πότε είναι προσβλητικός και πότε δεν είναι.

Κάποια αστεία πια δεν είναι επιτρεπτά, και καλώς δεν είναι, γιατί πέφτανε πολλές χοντράδες. Είναι πολύ σωστό αυτό το όριο που μπήκε, αλλά το λάθος είναι και να λογοκρινόμαστε και κάθε ατάκα που μας έρχεται στο κεφάλι να την περνάμε από δέκα χιλιάδες λογοκρισίες μην τυχόν και μας την πούνε».