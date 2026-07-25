Παπάγου: Δέκα νταήδες ξυλοκόπησαν 25χρονο και τον απείλησαν με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του

Τρεις νεαρούς συνέλαβαν οι αστυνομικοί το πρωί της περασμένης Τρίτης 21 Ιουλίου, οι οποίοι από κοινού με συνεργούς τους με τη χρήση σωματικής βίας αποπειράθηκαν να ληστέψουν 25χρονο μέσα στο σπίτι του στου Παπάγου.



Πρόκειται για άτομα ηλικίας ηλικίας 17 και 19 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.



Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα επτά άτομα, εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί οι δύο.



Όπως προέκυψε από την έρευνα, το βράδυ της Τρίτης περίπου 10 άτομα, μεταξύ των οποίων και οι συλληφθέντες, πήγαν στο σπίτι του 25χρονου με τον οποίο είχαν διαφορές μπήκαν μέσα και τον ακινητοποίησαν.



Εκεί τον γρονθοκόπησαν και απαίτησαν να τους παραδώσει χρηματικό ποσό. Η εγκληματική τους δράση κορυφώθηκε όταν ο 19χρονος συλληφθείς απείλησε με μαχαίρι το θύμα.



Από την επίθεση προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στο 25χρονο θύμα, ο οποίος μετέβη σε νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.



Στη συνέχεια, ενημερώθηκε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου-Χολαργού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α. και συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων ταυτοποίησαν και εντόπισαν τους συλληφθέντες.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.