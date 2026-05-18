Παπαϊωάννου: Κάμερες και συστήματα ελέγχου σε κτίρια και αμφιθέατρα ΑΕΙ με συχνά επεισόδια

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) -ο εποπτευόμενος από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας, στον οποίο έχουν κατατεθεί τα σχέδια ασφάλειας των ελληνικών ΑΕΙ- έχει σχεδόν ολοκληρώσει την αποτύπωση της εικόνας που αφορά την επικινδυνότητα εκδήλωσης φαινομένων βίας και παραβατικότητας στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας και με βάση την εικόνα αυτή προχωρά η υλοποίηση του σχεδίου για τοποθέτηση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστημιακά κτίρια, δήλωσε ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, σε δηλώσεις του στο περιθώριο των εργασιών του Aristotle Innovation Forum.

«Δεσμευόμαστε όπως ορίζει ο νόμος -γιατί αυτή η κυβέρνηση ό, τι λέει το κάνει- ότι θα υπάρξουν αφενός κάμερες παντού στους κοινόχρηστους χώρους, αφετέρου ελεγχόμενη είσοδος σε όλα τα κτίρια των πανεπιστημίων», επισήμανε ο κ. Παπαϊωάννου, διευκρινίζοντας ότι σε πρώτη φάση οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια πανεπιστημίων, στα οποία έχουν καταγραφεί επεισόδια με μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ «εφόσον η διοίκηση οποιουδήποτε πανεπιστημίου εκτιμήσει ότι χρειάζονται κάμερες σε κάποιους χώρους εργαστηρίων -αν όχι σε όλους, σε αυτούς που ενδεχομένως έχουν μεγάλα όργανα και τεχνολογικό εξοπλισμό μεγάλης αξίας- θα μπουν και εκεί».

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για την προμήθεια και τοποθέτηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα ΑΕΙ, ο κ. Παπαϊωάννου διευκρίνισε ότι προχωρά, αλλά καθορίζεται από τα χρονοδιαγράμματα των δημοσίων συμβάσεων και τους όρους των διαγωνιστικών διαδικασιών, που υποχρεωτικά τηρούνται για λόγους διαφάνειας.

