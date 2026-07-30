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«Δύο άτομα κάηκαν»: Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου σταμάτησε τα καπνογόνα σε συναυλία στο Ηράκλειο

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αντέδρασε ζητώντας να σβήσουν τα καπνογόνα και ξεκαθαρίζοντας ότι, αν αυτό δεν συνέβαινε, θα διέκοπτε τη συναυλία.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου/ Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Βασίλης Παπακωνσταντίνου/ Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Μαρία Κατρινάκη avatar
Μαρία Κατρινάκη

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Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Ηράκλειο το βράδυ της Τετάρτης (29/07), όταν ο αγαπημένος ερμηνευτής διέκοψε το πρόγραμμά του για να απευθύνει έκκληση προς το κοινό.

Την ώρα που η Κρήτη δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Ρέθυμνο και Σητεία και η τοπική κοινωνία πενθεί τον θάνατο δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ορισμένοι θεατές άναψαν καπνογόνα, ακολουθώντας μια εικόνα που συχνά συναντάται στις συναυλίες του καλλιτέχνη.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αντέδρασε αμέσως, ζητώντας να σβήσουν τα καπνογόνα και ξεκαθαρίζοντας ότι, αν αυτό δεν συνέβαινε, θα διέκοπτε τη συναυλία.

«Δύο άτομα κάηκαν εδώ δίπλα μας. Σας παρακαλώ, σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου», είπε από τη σκηνή, με το κοινό να απαντά με θερμό χειροκρότημα.

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