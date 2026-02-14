Παπαληγούρα: Ο συγκινητικός επικήδειος στον πατέρα της - «Έφυγε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του»

Με έναν συγκινητικό επικήδειο επέλεξε να αποχαιρετήσει τον πατέρα της η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα το πρωί του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου.

Η κηδεία του πρώην υπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάση Παπαληγούρα έγινε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών όπου έδωσαν το παρών συγγενείς, φίλοι αλλά και αρκετοί πολιτικοί.

«Ο πατέρας μου έφυγε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του»

Στον επικήδειό της, η Λένα Παπαληγούρα ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «στις δύσκολες ημέρες της ασθένειάς του είδαμε τι σημαίνει γενναιότητα και αξιοπρέπεια. Είδαμε όμως και κάτι ακόμα. Πόσο σημαντικό είναι να μπορεί ένας άνθρωπος να μείνει στο σπίτι του, κοντά στους δικούς του με φροντίδα, ανακούφιση και αγάπη. Ο πατέρας μου έφυγε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του Βαρβάρας. Αυτές οι στιγμές μας θυμίζουν πως η ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανθρώπινο δικαίωμα».

Σε εκείνο το σημείο προσέθεσε ότι «θα έπρεπε λοιπόν το κράτος μας να αρχίσει και αυτό, όπως σε πολλές χώρες του εξωτερικού να στηρίζει με κάθε τρόπο προγράμματα που επιτρέπουν στους ασθενείς να ζουν τις τελευταίες τους ημέρες στα σπίτια τους, με σεβασμό, χωρίς πόνο, μέσα στην αγκαλιά των ανθρώπων τους. Γιατί η πραγματική πρόοδος μιας κοινωνίας φαίνεται στο πώς στέκεται δίπλα σε όσους φεύγουν. Με φροντίδα, αγάπη και ανθρωπιά. Σας ευχαριστώ».