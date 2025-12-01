Παπαμιχαήλ: Υποστηρίζει ότι μιλάει στο messenger με την Μαράια Κάρεϊ και οι followers αμφιβάλλουν

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ υποστηρίζει ότι είχε μια διαδικτυακή συνομιλία με την Μαράϊα Κάρεϊ και μάλιστα όπως εξήγησε αρχικά στους φίλους του στα social media - επειδή κάποιοι έσπευσαν να αστειευτούν και να τον αμφισβητήσουν - σε επόμενο post θα προχωρούσε σε κοινοποίηση της συζήτησης που είχαν ώστε να τους πείσει.

«Καλά αυτά ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ!!! Είμαι σίγουρος οτι κάποιοι θα γελάσετε, αλλα μιλούσα μια ώρα στο messenger, με τη MARIAH CAREY.!!!! πέρασε μισή ώρα, για να είμαι σίγουρος 100/100. Το 2026 σίγουρα φέρνει ομορφιές. Καλή σας νύχτα, αύριο τα λεμε. p.s. έχω κρατήσει το chat , αύριο θα ανεβάσω κάποιους χαρακτηριστικούς διαλόγους, ώστε να σας φύγει η οποία αμφιβολία . NIGHT NIGHT» έγραψε χαρακτηριστικά στην πρώτη ανάρτησή του.

Και σήμερα δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook το μήνυμά της. «Βρίσκομαι στο Λας Βέγκας εδώ και τρεις μέρες για μια συναυλία. Μπορείς να μου γράψεις όποτε θέλεις και όποτε δω το μήνυμά σου θα σου απαντήσω. Πώς τα πας;».

Και απευθυνόμενος στους διαδικτυακούς του φίλους είπε: «Τελικά εσείς τι λέτε, μιλάω με την υποφαινόμενη η όχι ;; Μιλάω κανονικότατα».