Παπανικολάου για την αποχώρηση από κόμμα Καρυστιανού: «Δεν υπήρχαν δημοκρατικές διαδικασίες»

Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο υπό διαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς μετά την αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη, την έξοδό του ανακοίνωσε και ο πτέραρχος ε.α. Αθανάσιος Παπανικολάου, εκφράζοντας σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο λειτουργίας του κινήματος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Αθανάσιος Παπανικολάου υποστήριξε ότι οι προσδοκίες με τις οποίες στήριξε αρχικά την προσπάθεια δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη, κάνοντας λόγο για απουσία συλλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών.

«Έστειλα βίντεο στήριξης για τα εθνικά θέματα, θεωρώντας και προσδοκώντας σε αυτό που ξεκινούσε η Μαρία Καρυστιανού. Στην πορεία, όμως, διαπίστωσα ότι δεν υπάρχουν συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες που να ανταποκρίνονται σε αυτά που πιστεύω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ένα πολιτικό κίνημα οφείλει να διαθέτει συγκεκριμένα θεσμικά χαρακτηριστικά, όπως ενεργή συμμετοχή των πολιτών, συλλογικές διαδικασίες, ουσιαστικό διάλογο και δημοκρατική λειτουργία. Όπως τόνισε, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστώσει την ύπαρξη αυτών των στοιχείων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να σχεδιάζονται για μεταγενέστερο στάδιο.

«Ρώτησα αν υπάρχει γραμμή για τα εθνικά»

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι πριν από τη δημοσιοποίηση της διακήρυξης του κόμματος είχε επικοινωνία με τη Μαρία Καρυστιανού, κατά την οποία ζήτησε ενημέρωση για τις θέσεις του σχηματισμού στα εθνικά ζητήματα.

«Ρώτησα αν υπάρχει κάποια γραμμή για τα εθνικά θέματα και η απάντηση ήταν ότι θα ενημερωθώ. Είδα μία, δύο, τρεις φορές ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση και κατάλαβα πως αν καλούμουν να τοποθετηθώ δημόσια, δεν θα ήξερα τι να απαντήσω», ανέφερε.

Ο Αθανάσιος Παπανικολάου επισήμανε ακόμη ότι είχε επανειλημμένα ζητήσει ενημέρωση για το πρόγραμμα που αφορούσε την εξωτερική πολιτική, χωρίς ωστόσο να λάβει απαντήσεις. Όπως είπε, η έλλειψη συγκεκριμένου πλαισίου και η απουσία επικοινωνίας τον οδήγησαν στην απόφαση να αποχωρήσει.

«Τα πράγματα δεν εξελίσσονταν όπως περίμενα και γι' αυτό ανακοίνωσα την αποχώρησή μου. Δεν πρόκειται για κάτι προσωπικό», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας ότι η απόφασή του δεν συνδέεται με προσωπικές διαφορές, αλλά με ζητήματα πολιτικής λειτουργίας και οργάνωσης.