Παπανικολάου: «Περιμένω ένα κόκκινο ΟΑΚΑ - Το αυριανό δεν έχει δεύτερη ευκαιρία»

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τη μεγάλη μάχη του ημιτελικού του Final Four απέναντι στη Φενερμπαχτσέ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.



Ο αρχηγός του Ολυμπιακού και εορτάζων Κώστας Παπανικολάου απάντησε σε «καυτά» ερωτήματα για τον αυριανό αγώνα στην ιστοσελίδα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ. Ξεκαθάρισε ότι στην ομάδα θέλουν πολύ την κούπα και εκδήλωσε την προσμονή να αντικρίσει ένα κόκκινο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά οι ερωτήσεις στις οποίες απάντησε:



Για την πρώτη εικόνα που περιμένει να αντικρίσει: «Ένα κόκκινο ΟΑΚΑ».

Για το εάν υπάρχει κάποιος παίκτης που όταν τον βλέπει στα αποδυτήρια θεωρεί ότι δε γίνεται να χάσουν: «Δεν είναι δουλειά ενός παίκτη μόνο, όλοι χρειάζεται να είμαστε στην ίδια σελίδα. Το αυριανό δεν έχει δεύτερη ευκαιρία».

Για το μυστικό χαρακτηριστικό του φετινού Ολυμπιακού που τον κάνει τόσο διαφορετικό: «Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια λέξη-κλειδί για να απαντήσω σε αυτό. Σίγουρα, ο τρόπος που δουλέψαμε όλη τη χρονιά».

Για το εάν είναι πιο δύσκολο να φτάσεις σε ένα Final Four ή να διαχειριστείς την ευθύνη ενός Final Four: «Το ότι έχουμε καταφέρει να πάμε σε 5ο σερί Final Four δεν σημαίνει ότι είναι δεδομένο, οπότε και τα δυο κομμάτια είναι εξίσου δύσκολα».

Για το εάν είναι «επικίνδυνο» να θες κάτι τόσο πολύ: «Δεν θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Το ότι θέλουμε κάτι τόσο πολύ είναι αυτό που μας έχει φέρει στο Final Four τα τελευταία πέντε χρόνια».



Για το αν ανυπομονεί για την παρουσία του κόσμου: «Αδιαμφισβήτητα. Για την παρουσία του κόσμου, για το τζάμπολ, να είμαστε κι εμείς έτοιμοι, όλα μαζί. Είναι μια εικόνα που περιμένουμε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί».

