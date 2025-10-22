Παπανώτας: «Όποιος έχει απορίες για τη σεξουαλική μου ταυτότητα να με πάρει τηλέφωνο να με ρωτήσει»

Ο Δημήτρης Παπανώτας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αποκάλυψε πράγματα που έχει ακούσει για τη σεξουαλική του ταυτότητα σε μια χώρα που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή. «Όποιος έχει απορίες για τη σεξουαλική μου ταυτότητα να με πάρει τηλέφωνο να με ρωτήσει. Υπάρχει μια υποκρισία στην Ελλάδα. Καταρχήν υπάρχει η ταμπέλα και ο νεοέλληνας δεν μπορεί να ξεχωρίσει τις σεξουαλικές ταυτότητες των ανθρώπων.

Δηλαδή μου έχει τύχει να είμαι με μια κοπέλα, να έχω μια σχέση και να την πιάνω να της λέει ένα σωρό ανοησίες. Φτάνει. Δεν θα δώσει κανένας λογαριασμό για το τι γουστάρει και τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Δεν θα πάρει άδεια από κανέναν. Φτάνει διότι υπάρχουν οι straight, οι gay, οι bisexual, οι transexual.

Το να σου κρεμάσουν μια ταμπέλα η οποία δεν σε εκπροσωπεί κιόλας είναι πρώτον ανόητο, δεύτερον κακοήθες και τρίτον ένα σύμπτωμα κοινωνικής σήψης που πραγματικά, είμαστε το 2025 στην Ευρώπη. Πρέπει να το καταλάβουμε. Θα μου πεις βλέπεις μια ευρωπαϊκή χώρα; Όχι, σε τίποτα».

Το τέλος της καριέρας

Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε πως πλησιάζει η ώρα που θα κρεμάσει τα παπούτσια του και θα πει αντίο στην τηλεόραση. «Να αποδείξω πια τι και σε ποιον. Έχω κάνει δελτία ειδήσεων, ψυχαγωγικές εκπομπές, ενημερωτικές εκπομπές, πολιτικές αναλύσεις, εκπομπές σχολιασμού. Έχω κάνει τα πάντα. Εγώ πια είμαι σε αποδρομή, η καριέρα μου φτάνει στο τέλος της. Θα είχα ήδη φύγει από αυτή τη δουλειά, αλλά έχουν αλλάξει και οι νόμοι.

Όταν μου δοθεί η δυνατότητα, θέλω να ξεκουραστώ επιτέλους, μετά από 40 χρόνια σκληρής δουλειάς. Το 13ωρο που συζητάμε τώρα, εγώ το έχω βιώσει από το 1990 και όχι μόνο σε 13ωρο, σε 16ωρο και βάλε.

Έχω αποκτήσει ένα πολύ ωραίο σπιτάκι στη Θηριόπετρα Αλμωπίας κοντά στα λουτρά Πόζαρ, σε ένα χωριό ήσυχο, με καταπληκτικούς ανθρώπους φιλόξενους και θέλω να ηρεμήσω κοντά στη φύση, κοντά στο χώμα, σε ανθρώπους που είναι πολύ απλοί».