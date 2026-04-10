Πάπας Λέων: «Λεφτά υπάρχουν, αλλά τα έχουν οι λίγοι» -Το ξέσπασμα για τη φτώχεια

Με μια παρέμβαση που αναμένεται να συζητηθεί ο Πάπας Λέων «κάρφωσε» την παγκόσμια ελίτ, τονίζοντας ότι η ακραία φτώχεια που βιώνουν εκατομμύρια άνθρωποι δεν είναι θέμα έλλειψης πόρων, αλλά καθαρής απληστίας.

Το μήνυμά του ήταν σαφές και απλό, πώς ο πλούτος του πλανήτη φτάνει για όλους, αλλά είναι εγκλωβισμένος σε ελάχιστα χέρια. «Είναι ένα άδικο σενάριο», έγραψε ο Πάπας, καλώντας τον κόσμο να σταματήσει να δέχεται την ανισότητα ως κάτι φυσιολογικό. Ζήτησε έντιμη αναδιανομή και ηθική στάση από όσους κρατούν τα κλειδιά της οικονομίας, συνδέοντας το δράμα του Γολγοθά με τον καθημερινό αγώνα επιβίωσης των απλών ανθρώπων.

Hundreds of millions of people throughout the world are immersed in extreme poverty. Yet, disproportionate wealth remains in the hands of a few. It is an unjust scenario, in the face of which we cannot fail to question ourselves and commit to change things. There is no lack of… — Pope Leo XIV (@Pontifex) April 10, 2026

Στο μήνυμά του, ο Λέων ΙΔ΄ υπογράμμισε το οξύμωρο του σύγχρονου κόσμου. «Πρόκειται για ένα άδικο σενάριο, απέναντι στο οποίο δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε και να δεσμευτούμε για αλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Ποντίφικα, η ρίζα της ανισότητας δεν βρίσκεται στη σπάνια των μέσων, αλλά στην ανάγκη για μια πιο δίκαιη αναδιανομή, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με «ηθική αίσθηση και ειλικρίνεια».

Το «κοινωνικό μανιφέστο» του Λέοντα ΙΔ΄

Η παρέμβαση αυτή δεν είναι μεμονωμένη, αλλά αποτελεί τη συνέχεια μιας σειράς ηχηρών κινήσεων που έχει κάνει ο νέος Πάπας από την αρχή του 2026.

Τα μεγάλα funds για το στεγαστικό πρόβλημα.

Τις τράπεζες για τα χρέη των φτωχών κρατών.

Την απληστία των αγορών που αγνοεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ο Πάπας Λέων από την επιλογή του ονόματός του είχε φανερώσει ότι το ποντιφικάτο του θα έχει κοινωνικό πρόσημο. Όταν εκλέχθηκε ως Πάπας ο Ρόμπερτ Πρέβοστ τον Μάιο του 2025 αποφάσισε να ονομάζεται Λέων ΙΔ', τιμώντας τον προκάτοχό του Λέοντα ΙΓ' που ήταν ένας από τους μακροβιότερους ποντίφικες.

Ο Λέων ΙΓ' ήταν ένας διανοούμενος Πάπας που προσπάθησε να ενσωματώσει τον μοντέρνο τρόπο σκέψης στην καθολική Εκκλησία. Παράλληλα έμεινε γνωστός για την περίφημη εγκύκλιό του Rerum Novarum που περιέγραφε τα δικαιώματα των εργαζομένων για ένα δίκαιο μισθό, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και τον σχηματισμό εργατικών σωματείων, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και της ελευθερίας στις επιχειρήσεις, αντιτιθέμενος τόσο στον αθεϊστικό μαρξισμό όσο και στον Laissez-faire καπιταλισμό.