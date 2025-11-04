Ο πάπας Λέων επισκέφτηκε τον τάφο του πάπα Φραγκίσκου στη Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε στη Ρώμη, όπου κατέθεσε λουλούδια και προσευχήθηκε μια μέρα μετά την ημέρα μνήμης των νεκρών.

Ο Πάπας Λέων προσευχήθηκε στον τάφο του Πάπα Φραγκίσκου το βράδυ της Δευτέρας, καθ' οδόν προς το Καστέλ Γκαντόλφο. Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο Πάπας Λέων τέλεσε λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου για τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος απεβίωσε φέτος, και για τους καρδινάλιους και επισκόπους που πέθαναν πρόσφατα.

Στην μαρμάρινη πλάκα – όπου τοποθετείται πάντα ένα λευκό τριαντάφυλλο στη μνήμη της Αγίας Τερέζας της Λισιέ, μια σταθερή πνευματική παρουσία στη ζωή του Αργεντινού ποντίφικα – ο Πάπας Λέων κατέθεσε ένα μπουκέτο λευκών τριαντάφυλλων. Ήταν μια χειρονομία φόρου τιμής στον προκάτοχό του.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας, ο Πάπας Λέων σταμάτησε επίσης για να προσευχηθεί μπροστά στην εικόνα της Παναγίας πριν φύγει από τη βασιλική γύρω στις 8:15 μ.μ. και συνεχίσει το ταξίδι του προς το Castel Gandolfo.