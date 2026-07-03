Παπασταύρου: 10,3 εκατ. ευρώ για 7 έργα κατά της λειψυδρίας σε Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,Σταύρος Παπασταύρου, υπέγραψε την απόφαση ένταξης επτά έργων ύδρευσης σε ισάριθμους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, συνολικού προϋπολογισμού 10.285.363,16 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η νέα χρηματοδότηση έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες αποφάσεις για 26 έργα σε 18 νησιωτικούς και ηπειρωτικούς δήμους, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων σε περισσότερα από 41 εκατ. ευρώ για 33 έργα που υλοποιούνται σε 25 δήμους της χώρας.

Τα έργα αφορούν κρίσιμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ύδρευσης και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Προβλέπουν την υδροδότηση περιοχών που μέχρι σήμερα δεν ήταν συνδεδεμένες με οργανωμένο δίκτυο ή εξυπηρετούνταν από άτυπα ιδιωτικά δίκτυα, την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων δικτύων αμιάντου με μεγάλες απώλειες νερού, τη διάνοιξη νέων γεωτρήσεων, την επέκταση δικτύων ύδρευσης, καθώς και την κατασκευή νέων δεξαμενών και μονάδων αφαλάτωσης όπου απαιτείται.

Οι δήμοι που εντάσσονται στη χρηματοδότηση είναι οι Λαγκαδά, Ωραιοκάστρου, Νέας Προποντίδας, Σιντικής, Ζηρού, Πέλλας και Νάουσας.

Κατά την εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετείχαν βουλευτές των περιοχών, καθώς και οι δήμαρχοι των επτά δήμων που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι οι παρεμβάσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου εθνικού σχεδίου για τη διαχείριση των υδάτων, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η πρώτη Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολουθήσει και το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων.

Όπως επισήμανε, σε αρκετούς δήμους οι απώλειες από τα απαρχαιωμένα δίκτυα ύδρευσης φτάνουν ακόμη και το 60%-70%, γεγονός που καθιστά επιτακτικό τον εκσυγχρονισμό των υποδομών.

«Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Κάθε ευρώ που επενδύεται στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας επιστρέφει πολλαπλάσιο στον πολίτη. Η διασφάλιση επαρκούς, ασφαλούς, προσιτού και ποιοτικού πόσιμου νερού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα», δήλωσε ο υπουργός.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους δήμους, τις ΔΕΥΑ και τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ για την προετοιμασία και την ωρίμανση των έργων, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι οι πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών να μετατρέπονται σε ώριμες χρηματοδοτήσεις και έργα με μετρήσιμο αποτέλεσμα.