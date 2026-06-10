Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: «Η Ελλάδα στρατηγικός κόμβος ενέργειας και σταθερότητας»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου συμμετείχε στη δεύτερη ημέρα του Διεθνούς Ενεργειακού Φόρουμ (Global Energy Forum) του Atlantic Council στην Ουάσιγκτον, όπου συμμετείχαν 87 χώρες και περίπου 1.900 σύνεδροι.

Ο Έλληνας υπουργός έλαβε μέρος σε πάνελ για το μέλλον της ευρωπαϊκής ενεργειακής ανθεκτικότητας, μαζί με τον υπουργό Ενέργειας και Βιομηχανίας της Κύπρου Μιχάλη Δαμιανό.

«Η νέα γεωμετρία της ενέργειας»

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η διεθνής ενεργειακή πραγματικότητα διαμορφώνεται μέσα από «κάθετους διαδρόμους, στρατηγικά τρίγωνα, τετραμερή σχήματα και διευρυνόμενους κύκλους συνεργασίας», με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο ως «στρατηγικός κόμβος ενέργειας, ασφάλειας και σταθερότητας».

Αναφερόμενος στον λεγόμενο κάθετο διάδρομο, σημείωσε ότι μετά από δεκαετίες ροής φυσικού αερίου από Ανατολή προς Δύση, πλέον αμερικανικό LNG εισέρχεται στην Ελλάδα και μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας φτάνει έως τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Παράλληλα, έκανε λόγο για στρατηγικό τρίγωνο Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, το οποίο εξελίσσεται σε τετραμερές σχήμα με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, καθώς και για τον ρόλο του East Med Gas Forum ως πλαισίου περιφερειακής συνεργασίας.

Ενεργειακοί διάδρομοι και περιφερειακή συνεργασία

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην «διαγώνια γραμμή» του διαδρόμου IMEC, επισημαίνοντας ότι η Ανατολική Μεσόγειος και η Ελλάδα βρίσκονται στο κέντρο ενός νέου γεωοικονομικού χάρτη.

Για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, με έμφαση στα έργα GSI και GREGY, τόνισε ότι όλο και περισσότερες χώρες της περιοχής αντιλαμβάνονται πως η συνεργασία αποδίδει περισσότερο από την απομόνωση, μετατρέποντας τα έργα αυτά σε «αρτηρίες εμπορίου και ευημερίας».

Προειδοποίηση για την «εργαλειοποίηση» της ενέργειας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον κίνδυνο εργαλειοποίησης της ενέργειας, τονίζοντας ότι η Ευρώπη έχει ήδη βιώσει τις επιπτώσεις, τόσο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία όσο και των εξελίξεων στα Στενά του Ορμούζ.

«Είτε προέρχεται από τη Ρωσία είτε από το Ιράν είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα, η εργαλειοποίηση της ενέργειας αποτελεί συστημικό κίνδυνο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενιαίας ευρωπαϊκής στάσης.

Συναντήσεις και ενεργειακές συνεργασίες

Μετά το πάνελ, ο κ. Παπασταύρου είχε συνάντηση με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Cheniere, Anatol Feygin, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες LNG παγκοσμίως.

Παράλληλα, συναντήθηκε με τον υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών της Αιγύπτου Karim Badawi, με επίκεντρο την τεχνολογία δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) και την πρόοδο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Αιγύπτου (GREGY). Ο Έλληνας υπουργός απηύθυνε πρόσκληση στον Αιγύπτιο ομόλογό του να επισκεφθεί την Ελλάδα τον Ιούλιο, την οποία εκείνος αποδέχθηκε.

Δείπνο στο Atlantic Council και επόμενος σταθμός το Χιούστον

Ο υπουργός παρακάθισε επίσης στο επίσημο δείπνο του Atlantic Council, με κεντρικό ομιλητή τον Σεΐχη Nawaf Al Sabah της Kuwait Petroleum Company, παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών από τις ΗΠΑ και συμβούλων πρώην και νυν προέδρων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ΔΕΣΦΑ έχει την ευθύνη λειτουργίας του τερματικού LNG στο Al-Zour του Κουβέιτ, μιας από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εγκαταστάσεις παγκοσμίως.

Αύριο, ο κ. Παπασταύρου μεταβαίνει στο Χιούστον μαζί με τον Αμερικανό ομόλογό του Chris Wright για την υπουργική συνεδρίαση της πρωτοβουλίας 3+1, όπου αναμένεται η υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του Ενεργειακού Κέντρου Ανατολικής Μεσογείου (East Med Energy Center) με το Πανεπιστήμιο Rice.