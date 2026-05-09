Παπασταύρου από Θεσσαλονίκη: Υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ, ενεργειακός κόμβος - «Η Ελλάδα βγαίνει μπροστά»

Μήνυμα για την ενεργειακή ασφάλεια, τους υδρογονάνθρακες, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αλλά και τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Ο υπουργός έκανε εκτενή αναφορά στις ενεργειακές εξελίξεις των τελευταίων ετών, στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, αλλά και στη στρατηγική μετατροπής της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

«Η Μακεδονία είναι η καρδιά της Νέας Δημοκρατίας»

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε τη Μακεδονία «καρδιά της παράταξης», συνδέοντας τη Θεσσαλονίκη με την ιστορική πορεία της Νέας Δημοκρατίας και τα πρώτα συνέδρια του κόμματος.

Όπως είπε, οι αξίες της παράταξης παραμένουν σταθερές εδώ και δεκαετίες, με βασικούς άξονες την πατρίδα, την ελευθερία και τη συλλογική πρόοδο.

Παράλληλα, εξήρε την κυβερνητική πορεία της Νέα Δημοκρατία και τον ρόλο του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «ισχυρή Ελλάδα πρωταγωνιστή».

Υδρογονάνθρακες: «Ανοίγονται τεράστιες δυνατότητες για την Ελλάδα»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός στις έρευνες υδρογονανθράκων, αποκαλύπτοντας ότι για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μισό αιώνα θα πραγματοποιηθεί υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η κοινοπραξία της ExxonMobil εκτιμά ότι το κοίτασμα φτάνει τα 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, όταν - όπως είπε - οι ετήσιες ανάγκες της Ελλάδας είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

«Αναλογιστείτε τις δυνατότητες που ανοίγονται για την πατρίδα μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τα εκτιμώμενα δημόσια έσοδα μπορούν να φτάσουν τα 10 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Chevron μαζί με τη Helleniq Energy θα ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης πριν από το τέλος του έτους.

«Ακυρώνονται στην πράξη οι τουρκικοί ισχυρισμοί»

Ο Σταύρος Παπασταύρου συνέδεσε άμεσα τις ενεργειακές εξελίξεις με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σημειώνοντας ότι οι έρευνες των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών επιβεβαιώνουν στην πράξη τα ελληνικά δικαιώματα στην περιοχή.

Όπως είπε, οι κινήσεις αυτές «ακυρώνουν τους ανιστόρητους ισχυρισμούς της Τουρκίας», ενώ χαρακτήρισε τη συμμετοχή των δύο αμερικανικών κολοσσών «ψήφο εμπιστοσύνης» προς την Ελλάδα.

«Αυτός είναι ο σύγχρονος πατριωτισμός της ευθύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις των ΑΠΕ

Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στην πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον:

στην 3η θέση παγκοσμίως στη διείσδυση της ηλιακής ενέργειας

και στην 9η θέση στην αιολική ενέργεια στο ενεργειακό της μίγμα.



Όπως τόνισε, πάνω από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται πλέον από ΑΠΕ, ενώ η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από το 2019 μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat, σημείωσε ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται 18% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος της ΝΑ Ευρώπης

Ο Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον μετατραπεί σε κομβικό σημείο για την ενεργειακή τροφοδοσία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αναφέρθηκε στη Ρεβυθούσα, στον αγωγό TAP, στον IGB αλλά και στο FSRU της Αλεξανδρούπολης, τονίζοντας ότι η χώρα αντιστρέφει για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες τη ροή φυσικού αερίου από Νότο προς Βορρά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον «Κάθετο Διάδρομο», σημειώνοντας ότι βάζει τη Μακεδονία στο επίκεντρο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής της περιοχής.

Αναφορά στην Κύπρο και στα θαλάσσια πάρκα

Ο υπουργός υποστήριξε επίσης ότι η κυβέρνηση εργάζεται για τον τερματισμό του ενεργειακού αποκλεισμού της Κύπρου, ενώ στάθηκε και στις πρωτοβουλίες για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα.

Όπως είπε, για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε επίσημο ευρωπαϊκό κείμενο η ελληνική υφαλοκρηπίδα με πλήρη επήρεια των νησιών.

«Η Ελλάδα του 2026 βγαίνει μπροστά. Πρωτοπορεί», ανέφερε κλείνοντας την ομιλία του.