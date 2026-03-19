Παπασταύρου: Εξετάζονται νέα μέτρα στήριξης λόγω Ιράν - Η «επίθεση» στον ΣΥΡΙΖΑ

«Κανείς δεν είπε πως αυτά τα μέτρα θα είναι τα μόνα. Δείξαμε όμως άμεσα αντανακλαστικά για να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν θα δεχθούμε φαινόμενο αισχροκέρδειας», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια όπου συζητούνται και ψηφίζονται απόψε τα έκτακτα μέτρα στήριξης με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους καυσίμων και τροφίμων και διαδεχόμενος τον Σωκράτη Φάμελλο που κατήγγειλε πως η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για την αισχροκέρδεια, έβγαλε στη σέντρα τον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει την πέμπτη χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ

«Είμαστε πέμπτοι στην Ευρώπη στη χαμηλότερη χονδρική τιμή ενέργειας, το 19 ήμασταν πρώτοι. Έτυχε; Έγινε! Μίλησε ο ΣΥΡΙΖΑ για φόρους, για μεσαία τάξη, για συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς για τους υδρογονάνθρακες και για κωλοτούμπα. «Σοβαρά; Για φόρους; Ο ΣΥΡΙΖΑ; Που είναι πανελλήνιος πρωταθλητής φορολόγησης του Έλληνα; Εμείς καταργήσαμε 83 φόρους», υποστήριξε ο Σταύρος Παπασταύρου, προκαλώντας την αντίδραση από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ.

Κλιμακώνοντας την επίθεση στην Κουμουνδούρου, ο υπουργός ανέφερε με νόημα: «Ποιος έχει υπογράψει το σημερινό επίπεδο ΕΦΚ στη βενζίνη; Η υπογραφή είναι του ΣΥΡΙΖΑ! Μιλήσατε για τους υδρογονάνθρακες. Σοβαρά; Εσείς δεν υπογράψατε το 2019; Δεν φωτογραφηθήκατε;», διερωτήθηκε, ενώ σχολίασε αιχμηρά πως τα περί «κωλοτούμπας» συνιστούν «εσωτερική μομφή στο δικό σας στρατόπεδο».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κατήγγειλε πως τα προς ψήφιση μέτρα είναι «περιορισμένης εμβέλειας». «Σήμερα η αμόλυβδη είναι πάνω από 2 ευρώ. Τα μέτρα που φέρνετε είναι χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Βάζετε πλαφόν μόνο στη μεταφορά και εμπορία καυσίμων και στη λιανική τροφίμων», υποστήριξε ο ίδιος.