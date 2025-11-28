Παπασταύρου για λειψυδρία: Τώρα οι δύσκολες αποφάσεις, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο

«Τα αποθέματα είναι γύρω στα 400 εκατομμύρια κυβικά μέτρα και στην Αττική καταναλώνουμε γύρω στα 250 εκατομμύρια τον χρόνο. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο να αναβάλουμε δύσκολες αποφάσεις», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.



«Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων. Μέχρι το 2021 οι ταμιευτήρες είχαν περίπου 1,1 δισ. κυβικά μέτρα αλλά κάθε χρόνο, τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουμε μείωση γύρω στα 250 εκατ. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την κατάσταση να φτάσει στο σημείο που μετά δεν θα έχουμε άλλες επιλογές», εξήγησε.



Και πρόσθεσε: «Αν δεν βρέξει καθόλου έχουμε νερό διαθέσιμο για περίπου 2 χρόνια. Όμως έχουν γίνει γεωτρήσεις και έργα τα οποία έρχονται να αυξήσουν αυτή τη δυναμικότητα. Έχουν ξεκινήσει από πέρυσι. Μέχρι το 2021 είχαμε τους ταμιευτήρες γεμάτους, από κει και πέρα ξεκίνησε μια διαρκής μείωση, σε συνδυασμό με την αύξηση των εξατμίσεων και την αύξηση της κατανάλωσης» σημείωσε.

To έργο του Εύρυτου

Μιλώντας για το έργο του Εύρυτου που αναμένεται να δώσει τη «λύση» στην Αττική, είπε ότι «θέλει 3-4 χρόνια για να γίνει. Και είναι έργα τα οποία θέλουν αρκετή μελέτη» υπογραμμίζοντας ότι το συγκεκριμένο έργο θα δώσει λύση στη λειψυδρία για τα επόμενα 20-30 χρόνια. «Υπάρχουν όμως και έργα άμεσης εφαρμογής, γεωτρήσεις, αφαλατώσεις, τα οποία ενισχύουν το δυναμικό μας» συμπλήρωσε, εξηγώντας ότι τα έργα «θα γίνουν σε συνεργασία προφανώς με την ΕΥΔΑΠ, που έχει την αρμοδιότητα».



Ερωτηθείς, τέλος, αν μπορεί να διαβεβαιώσει πως δεν θα διψάσει η Αττική, είπε ότι οι προσπάθειες που γίνονται είναι οργανωμένες για να μην αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.