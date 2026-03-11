Παπασταύρου για συμφωνίες με Chevron-HELLENiQ: Τίποτα γκρίζο, αποδυναμώνουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Με τον Σταύρο Παπασταύρου να απαντά στις ενστάσεις και τους προβληματισμούς αναφορικώς με την επίμαχη ρήτρα στη συμφωνία με την κοινοπραξία CHEVRON - HELLENiQ, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει τίποτα γκρίζο, τίποτα μυστικό, επιλήψιμο ή επιζήμιο», ολοκληρώθηκε η συζήτηση των σχετικών συμβάσεων στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.



Αφού ξεκαθάρισε - απορρίπτοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς μέρους της αντιπολίτευσης για το άρθρο 30 - πως τέτοιες συμβάσεις επουδενί μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημείωσε πως οι συμφωνίες για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου αποδυναμώνουν στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας.



«Όταν έχεις ένα ανυπόστατο και παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου επενδύει στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα, τότε αυτή η πραγματική κατάσταση έχει σημασία για το διεθνές δίκαιο. Αποδυναμώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο και ενισχύει την ελληνική θέση», όπως υπογράμμισε.



Την ίδια στιγμή ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε πως οι συμφωνίες προστατεύουν το ελληνικό δημόσιο από πιθανή αποζημίωση. «Η ίδια η σύμβαση διασφαλίζει ότι ο τελικός λόγος ανήκει στο ελληνικό δημόσιο συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να εκχωρεί ή να μειώνει. Δυναμώνει την Ελλάδα, διπλασιάζει την έκταση στην οποία μπορούμε να κάνουμε έρευνα και πολλαπλασιάζει την πιθανότητα η χώρα να έχει εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα», ανέφερε.



Οι συμβάσεις με την κοινοπραξία CHEVRON και HELLENiQ για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, εισάγονται το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου, στην Ολομέλεια προς κύρωση.