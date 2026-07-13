Παπασταύρου για τις θεωρίες στο Ωραιόκαστρο: «Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετέβη στο Ωραιόκαστρο, όπου πραγματοποίησε αυτοψία σε (εν εξελίξει) έργα κατά της λειψυδρίας και στην περιοχή που πρόσφατα επλήγη από την πυρκαγιά. Πρόκειται για ένα έργο ύψους 1,55 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπει την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης Λητής και Δρυμού. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στο έργο για την ενίσχυση της υδροδότησης του συγκεκριμένου Δήμου, με στόχο την προσιτή, άφθονη και ασφαλή πρόσβαση κάθε πολίτη στο Δημόσιο αγαθό του νερού.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε: «Είμαστε εδώ, στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά, για να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση στις θεωρίες συνωμοσίας και στην παραπληροφόρηση. Δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο, δεν υπάρχουν αιτήσεις ή σχέδια για ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο και, το κυριότερο και πιο σημαντικό, δεν επιτρέπεται να υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο. Διότι, με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, που είναι σε δημόσια διαβούλευση και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, δεν επιτρέπεται στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης να υπάρχουν ανεμογεννήτριες. Είμαστε υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όχι όμως με κάθε κόστος. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προκρίνει τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Κατά το ταξίδι του στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας πραγματοποίησε συνάντηση με τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, όπου τέθηκαν επί τάπητος τα έργα χρηματοδότησης κατά της λειψυδρίας, καθώς και για την Εθνική Στρατηγική για τη διαχείριση των Υδάτων.

Στην συνέχεια, κ. Παπασταύρου συμμετείχε στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχών Δ.Κ. Πεύκων και Δ.Ε. Χορτιάτη. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 12,5 εκατ. ευρώ, αναμένεται να αντιμετωπίσει σειρά προβλημάτων. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, με την ολοκλήρωσή του, διασφαλίζεται απρόσκοπτη και ασφαλής παροχή στο νερό στη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη, δηλαδή στις περιοχές Φίλυρο, Ασβεστοχώρι, Εξοχή, και Χορτιάτης. Θα εξυπηρετεί ανάγκες του παρόντος και του μέλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής, με την αυξημένη ζήτηση νερού λόγω της πληθυσμιακής αύξησης στην περιοχή, όσο και την ολοκλήρωση Παιδιατρικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, που θα είναι το καλύτερο της Ευρώπης. Αναμένεται να εξασφαλίσει, συγκεκριμένα, επιπλέον 20.000 κ.μ. ανά ημέρα σε 20.000 κατοίκους σήμερα, με δυνατότητα να εξυπηρετήσει έως 40.000 κατοίκους, και καταργεί τις γεωτρήσεις.

