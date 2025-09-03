Πολιτική Σταύρος Παπασταύρου Κύπρος ΑΔΜΗΕ Ηλεκτρική Ενέργεια

Παπασταύρου για το καλώδιο: Αμφίσημες δηλώσεις του υπ. Οικονομικών της Κύπρου, προκαλούν ερωτήματα

Προβληματισμός στην Αθήνα από τις δηλώσεις του Μάκη Κεραυνού για τη βιωσιμότητα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου. «Δεν έχουμε δει τις μελέτες που επικαλείται ο υπουργός, να ξεκαθαρίσει η Κύπρος τη θέση της» λέει ο Σταύρος Παπασταύρου.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Οι ενστάσεις που εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Μάκης Κεραυνός για τη βιωσιμότητα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, προκάλεσαν έντονο προβληματισμό στην Αθήνα η οποία πλέον ανοιχτά και δημόσια καλεί τη Λευκωσία να ξεκαθαρίσει τη στάση της. 

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στην ΕΡΤ εξέφρασε τον προβληματισμό της Αθήνας κάνοντας λόγο για «αμφίσημες δηλώσεις που δημιουργούν εύλογα ερωτήματα». 

Ο κ. Παπασταύρου υπενθύμισε πως στις 31 Ιουλίου η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου ενέκρινε τα 25 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση του έργου για το οποίο, όπως είπε, η κυπριακή πλευρά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση της. 

«Η ηλεκτρική διασύνδεση είναι ένα σημαντικό έργο, εδώ αμφισβητείται η βιωσιμότητα του έργου με μελέτες που δε έχουμε δει» είπε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Παπασταύρου. 

Σημειώνεται πως νωρίτερα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στη διάρκεια της ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών επανέλαβε πως ο σχεδιασμός για το υποθαλάσσιο καλώδιο προχωρά «βάσει του σχεδιασμού της εταιρείας» σημειώνοντας την ευρωπαϊκή στήριξη που έχει το έργο. 

