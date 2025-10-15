Παπασταύρου: «Η χαμηλότερη τιμή πετρελαίου θέρμανσης της τελευταίας 4ετίας» – Έως 1.200€ το επίδομα

Με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε –μιλώντας στον ANT1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»– ότι η φετινή τιμή διαμορφώνεται στη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων τεσσάρων ετών, περίπου 7-8% χαμηλότερα από πέρυσι.

Ο υπουργός προανήγγειλε επίσης ότι, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης, ύψους 200 εκατ. ευρώ, που θα καλύψει 1,2 εκατομμύρια πολίτες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθεί η πρώτη δόση του επιδόματος (60%), που θα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ για τις πιο ψυχρές περιοχές το ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

«Το έργο Κρήτης–Κύπρου είναι εθνικό, όχι προσωπικό»

Αναφερόμενος στο ζήτημα του Great Sea Interconnector (GSI) και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Κύπρου, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε πως στην Κύπρο υπάρχουν «δύο διαφορετικές προσεγγίσεις», οι οποίες εμποδίζουν την πρόοδο του έργου.

«Τα αμφίσημα και αντικρουόμενα μηνύματα είναι τροχοπέδη για την υλοποίηση. Το έργο πρέπει να γίνει – αλλά για να γίνει, χρειάζεται ενότητα και ξεκάθαρη στάση. Να πάψει η διγλωσσία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός απάντησε και στις προσωπικές βολές του Κύπριου υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα «είναι εθνικό και όχι προσωπικό».

Αναφέρθηκε ακόμη στην παρέμβαση του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος διόρθωσε δημόσια τον κ. Κεραυνό, ξεκαθαρίζοντας ότι οι μελέτες που επικαλέστηκε δεν αφορούν τη βιωσιμότητα του έργου, αλλά νομικές πτυχές συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Οι πράξεις δείχνουν τι θέλουμε: η Ελλάδα έχει ήδη δαπανήσει 300 εκατ. ευρώ για το έργο», συμπλήρωσε ο Σταύρος Παπασταύρου.

«Τέλος στην οικοδομική ασάφεια – Ο ΝΟΚ δίνει ανάσα στην οικονομία»

Ο υπουργός τοποθετήθηκε και για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), χαρακτηρίζοντας «πολύ θετική εξέλιξη» την πληροφορία ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματικό το Προεδρικό Διάταγμα για τη δόμηση.



«Με το Π.Δ. βάζουμε τέλος στις ασάφειες που είχαν παγώσει την οικοδομή. Υπάρχει πλέον καθαρό θεσμικό πλαίσιο για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει», τόνισε, προσθέτοντας ότι η οικοδομική δραστηριότητα παραμένει “ατμομηχανή” της ελληνικής οικονομίας.