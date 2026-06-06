Παπασταύρου: «Η κυβέρνηση θα στηρίζει νοικοκυριά όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή»

Τη δυνατότητα της κυβέρνησης να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές πιέσεις υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε εκδήλωση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Τσιόδρα και είχε θέμα «Ενεργειακές προκλήσεις για την Ελλάδα και την ΕΕ: Οι δρόμοι για επαρκή και πιο φθηνή ενέργεια».

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική προτεραιότητα»

Ο υπουργός τόνισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί πλέον κορυφαία προτεραιότητα, ειδικά υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των αβεβαιοτήτων στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε, η υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι στις διεθνείς ανατιμήσεις, περιορίζοντας τις επιπτώσεις στους καταναλωτές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας επιτρέπει στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης, με την κυβέρνηση να παρεμβαίνει «όπου και όταν χρειάζεται», όπως είπε.

Στήριξη όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση

Ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει για την προστασία πολιτών και οικονομίας, για όσο διάστημα συνεχίζονται οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις έρευνες υδρογονανθράκων, σημειώνοντας ότι μια πιθανή επιτυχία γεωτρήσεων θα μπορούσε να αναβαθμίσει σημαντικά την ελληνική οικονομία και την ενεργειακή θέση της χώρας.

Όπως τόνισε, η επιβεβαίωση κοιτασμάτων δεν θα αφορά μόνο μία περιοχή, αλλά θα αναβαθμίζει συνολικά το δυναμικό του ελληνικού θαλάσσιου χώρου.

Οι έρευνες νότια της Κρήτης και το Ιόνιο

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης συνεχίζονται κανονικά, διευκρινίζοντας πως η μετατόπιση ενδιαφέροντος διεθνών ενεργειακών εταιρειών προς το Ιόνιο δεν σημαίνει αλλαγή του εθνικού σχεδιασμού.

«Οι εταιρείες διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκιά τους με βάση τις πιθανότητες επιτυχίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε την ανάγκη για μια «ρεαλιστική πράσινη μετάβαση», που δεν θα επιβαρύνει υπέρμετρα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ έκανε αναφορά και στην ανάγκη αναθεώρησης ευρωπαϊκών εργαλείων όπως το ETS 2.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον «Κάθετο Διάδρομο» φυσικού αερίου, τονίζοντας ότι μπορεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε ενεργειακή πύλη για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τσιόδρας: Ανάγκη για ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Τσιόδρας επισήμανε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει τις επενδύσεις σε δίκτυα και διασυνδέσεις, ώστε να ενισχυθεί η ενεργειακή επάρκεια και να περιοριστούν οι μεγάλες αποκλίσεις τιμών μεταξύ κρατών-μελών.

Μπρατάκος: Η ενέργεια κλειδί για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος υπογράμμισε ότι χωρίς ενεργειακή ασφάλεια και ανταγωνιστικό κόστος δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή οικονομία, τονίζοντας την ανάγκη επενδύσεων σε υποδομές και δίκτυα για τη στήριξη της ανάπτυξης και της βιομηχανίας.