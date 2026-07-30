Παπασταύρου κατά ΠΑΣΟΚ: «Εξελίχθηκε σε κόμμα οπισθοδρόμησης, στασιμότητας και άρνησης»

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Σταύρος Παπασταύρου απορρίπτοντας κατηγορηματικώς τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης με φόντο το επίμαχο νομοσχέδιο για τη ριζική μεταρρύθμιση του μοντέλου διαχείρισης του νερού.



«Το ΠΑΣΟΚ που κάποτε αυτοπροσδιοριζoταν ως Κίνημα Αλλαγής και προοδευτισμού, έχει εξελιχθεί σε ένα κόμμα οπισθοδρόμησης, στασιμότητας, αδράνειας, άρνησης σε όλα. Λίγες μέρες πριν, δηλώσατε “παρών” στη Συνταγματική Αναθεώρηση αλλά ουσιαστικά επιλέξατε το “απών” από τις εξελίξεις και τις προκλήσεις του αύριο. Μένετε εγκλωβισμένοι στο χθες», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στρεφόμενος κατά των εδράνων της αξιωματικής αντιπολίτευσης.



Ο Σταύρος Παπασταύρου υποστήριξε πως δεν τίθεται κανένα ζήτημα αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου για το νερό, καθώς η συνταγματικότητα προκύπτει και από τη νομολογία του ΣτΕ, αλλά και με βάση την αναλυτική Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, την οποία όπως είπε, «παρερμηνεύει» το ΠΑΣΟΚ.



«Όσοι είναι υπέρ του σημερινού κατακερματισμού στη διαχείριση των υδάτων, να απαντήσετε στους δημότες της Σιθωνίας και της Βόλβης. Στις περιοχές αυτές έχει μπει εισαγγελέας για την ποιότητα του νερού. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολίτες που πίνουν νερό που έχει κολοβακτηρίδια. Θα κάνουμε κάτι γι’αυτό;», διερωτήθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τονίζοντας πως η κυβέρνηση επιλέγει να προχωρήσει μπροστά με το νέο μοντέλο διαχείρισης του νερού.



Η ένταση αντισυνταγματικότητας επί του νομοσχεδίου, η οποία στηρίχθηκε από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, απορρίφθηκε με τις ψήφους της πλειοψηφίας.