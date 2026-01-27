Παπασταύρου: Κύρωση συμβάσεων υδρογονανθράκων εντός 10 ημερών – Γεώτρηση στο Ιόνιο σε έναν χρόνο

Στις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες που αναμένεται να κυρωθούν από τη Βουλή το επόμενο δεκαήμερο, αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξή του στο OPEN.

«Οι συμφωνίες έχουν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και προχωράμε στην κύρωσή τους μέσα στις επόμενες 10 ημέρες», τόνισε, προσθέτοντας ότι η γεώτρηση των ExxonMobil και Helleniq Energy στο Ιόνιο αναμένεται να ξεκινήσει σε περίπου 12 μήνες.

Aπεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και ο ρόλος της Ελλάδας

Αναφερόμενος στην απόφαση της Ευρωπαϊκή Ένωση για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, υπογράμμισε ότι αυτή θα προχωρήσει μέσω διαφοροποιημένων πηγών προμήθειας.

«Η Ελλάδα είναι δίοδος για την Ευρώπη», σημείωσε, κάνοντας ειδική αναφορά στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, όπως η Ρεβυθούσα και το FSRU Αλεξανδρούπολης. Όπως είπε, παρά τις διαφορές Ευρώπης και ΗΠΑ, «η ενέργεια μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα συνεργασίας».

Κάθετος Διάδρομος και «κακές» δημοπρασίες

«Με τον Κάθετο Διάδρομο έχουμε στρατηγικό πλεονέκτημα και μπορούμε να συμβάλουμε στη σύνδεση Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε ο υπουργός. Σχολιάζοντας τις χθεσινές δημοπρασίες, παραδέχθηκε ότι «δεν πήγαν καλά», αποδίδοντας το αποτέλεσμα στη διεθνή διένεξη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως σημείωσε, για να υπάρξει ανταγωνιστικότητα «τα κόστη πρέπει να είναι χαμηλά», υπογραμμίζοντας την ανάγκη η ΕΕ να παρέμβει ρυθμιστικά.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου και τα εμπόδια

Για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην ανάθεση επικαιροποίησης των στοιχείων του έργου.

«Η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες δεν υπήρχε ούριος άνεμος», παραδέχθηκε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για απόφαση των δύο κυβερνήσεων και εκφράζοντας την ελπίδα ότι η μελέτη, από μεγάλο διεθνή οίκο, θα ανοίξει τον δρόμο για την ολοκλήρωσή του.

Ρευματοκλοπές: 53.000 έλεγχοι και 200 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στοφαινόμενο των ρευματοκλοπών, κάνοντας λόγο για «σοβαρή κοινωνική αδικία», που διογκώθηκε μετά το 2022 λόγω της εκτόξευσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως ανέφερε, έχουν πραγματοποιηθεί 53.000 έλεγχοι, με εισπράξεις 150 εκατ. ευρώ και ακόμη 50 εκατ. να αναμένονται. «Πρόκειται για χρήματα που δεν καταλήγουν στον ΔΕΔΔΗΕ, αλλά επιστρέφουν στους καταναλωτές», σημείωσε, παραδεχόμενος παράλληλα ότι υπήρξαν αδικίες από την πλευρά του διαχειριστή.

Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα παίξουν οι έξυπνοι μετρητές: έχουν ήδη τοποθετηθεί 1,4 εκατ., ενώ η εγκατάστασή τους συνεχίζεται.