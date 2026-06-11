Παπασταύρου στο Χιούστον: Chevron και ExxonMobil επιταχύνουν το ενδιαφέρον για την Ελλάδα

Σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη των ενεργειακών κολοσσών Chevron και ExxonMobil πραγματοποίησε στο Χιούστον των ΗΠΑ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της ελληνικής κυβέρνησης για την επιτάχυνση των ερευνών και την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι συναντήσεις επικεντρώθηκαν στις προοπτικές των ερευνών σε ελληνικές θαλάσσιες περιοχές, καθώς και στον αναβαθμισμένο ενεργειακό ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

flash.gr

Το ενδιαφέρον της Chevron για το Νότιο Ιόνιο

Ο κ. Παπασταύρου επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Chevron, όπου συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο Ερευνών της εταιρείας, Kevin McLachlan, παρουσία ανώτατων στελεχών που έχουν την ευθύνη των δραστηριοτήτων της εταιρείας στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε το αυξανόμενο ενδιαφέρον της αμερικανικής εταιρείας για την ελληνική αγορά υδρογονανθράκων. Ειδικότερα, εξετάστηκε το αίτημα της Chevron για συμμετοχή με ποσοστό 70% σε πέμπτο θαλάσσιο οικόπεδο στην Περιοχή 10 του Νοτίου Ιονίου.

Η ελληνική πλευρά ενημέρωσε τα στελέχη της εταιρείας για την πρόοδο των απαιτούμενων αδειοδοτικών και ρυθμιστικών διαδικασιών και απηύθυνε πρόσκληση στην Chevron να βρεθεί στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα, με στόχο την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.



Παράλληλα, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα που αφορούν τις σεισμικές έρευνες στα τέσσερα υφιστάμενα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

flash.gr

ExxonMobil: Στο τραπέζι η γεώτρηση του 2027

Ακολούθησε συνάντηση του υπουργού με τον Neil Hartley, επικεφαλής των ερευνητικών προγραμμάτων της ExxonMobil για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική.



Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι προοπτικές που διαμορφώνονται για την Ανατολική Μεσόγειο στον τομέα της ενέργειας.



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία των ερευνητικών δραστηριοτήτων της ExxonMobil στην Ελλάδα και ειδικότερα στην προγραμματισμένη ερευνητική γεώτρηση στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

flash.gr

Συνάντηση 3+1 και ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Παπασταύρου συμμετέχει επίσης στην υπουργική συνάντηση του Σχήματος Συνεργασίας 3+1 για την Ενέργεια, μαζί με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου Μιχάλη Δαμιανό και εκπροσώπους της ισραηλινής κυβέρνησης.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται κατ' ιδίαν συνάντηση του Έλληνα υπουργού με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Η επίσκεψη θα κορυφωθεί με την υπογραφή της διακήρυξης για τη δημιουργία του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου (EMEC), ενός νέου θεσμού που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο έρευνας, ανάπτυξης και συνεργασίας για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή, ενισχύοντας τις συνέργειες μεταξύ των κρατών και δημιουργώντας νέες προοπτικές για επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα.