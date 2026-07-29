Παπασταύρου: «Το σύστημα διαχείρισης νερού ξεπέρασε τα όριά του - Υποχρέωσή μας η δημόσια Υγεία»

«Έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε τη δημόσια Υγεία. Το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης νερού έχει ξεπεράσει τα όριά του». Με αυτά τα λόγια, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου απάντησε στα ομαδικά πυρά της αντιπολίτευσης για το προωθούμενο νομοσχέδιο με το οποίο μεταρρυθμίζεται δομικά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ να αποκτούν βασικό ρόλο.



Παρεμβαίνοντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο υπουργός Περιβάλλοντος, επικαλούμενος και τις δυο εισαγγελικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη αναφορικώς με την ποιότητα του νερού σε Χαλκιδική και Βόλβη, τόνισε πως το σημερινό «κατακερματισμένο» μοντέλο διαχείρισης του νερού με τους 730 διαφορετικούς οργανισμούς σε όλη τη χώρα, οδηγεί σε υπονόμευση της ποιότητας του νερού και βάζει σε κίνδυνο τη δημόσια Υγεία.



«Το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης του νερού έχει ξεπεράσει τα όριά του, η αδράνεια δεν είναι λύση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους», υπογράμμισε, επιμένοντας πως το υπάρχον σύστημα, με τα παλαιωμένα δίκτυα, τις εκτεταμένες διαρροές, αλλά και την αδυναμία αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, δεν είναι χρηστό και βιώσιμο.



Το νομοσχέδιο Παπασταύρου εισάγεται στην Ολομέλεια προς ψήφιση το πρωί της Πέμπτης εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση η οποία καταψηφίζει, μιλώντας για «πλήγμα» στο δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενώ υπήρξαν ισχυρισμοί και περί «Κερκόπορτας» για «ιδιωτικοποίηση», αιτιάσεις οι οποίες έχουν απορριφθεί κατηγορηματικώς από την ηγεσία του υπουργείου.