Παπασταύρου: Το «τουρκολιβυκό» ακυρώνεται στην πράξη μετά την υπογραφή συμφωνίας με τη Chevron

Σαφές στίγμα για τη στρατηγική της Ελλάδας στο ενεργειακό πεδίο και τις γεωπολιτικές της προεκτάσεις έδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου , μιλώντας στο Mega. Το μήνυμα ήταν καθαρό: η Αθήνα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα «χωρίς κραυγές», αλλά με στρατηγικές συμμαχίες και διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς στο πλευρό της.



Ο υπουργός συνέδεσε ευθέως τις ενεργειακές εξελίξεις με το τουρκολιβυκό μνημόνιο υπογραμμίζοντας ότι η έλευση μίας από τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στην ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) συνιστά έμπρακτη ενίσχυση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και de facto ακύρωση των σχεδιασμών Άγκυρας και Τρίπολης.

Chevron και ExxonMobil «κλειδώνουν» την ελληνική στρατηγική

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί Chevron και ExxonMobil , που έχουν ήδη παρουσία ή επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους σε ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα.



Όπως σημείωσε ο κ. Παπασταύρου, η εμπλοκή τέτοιου μεγέθους εταιρειών δεν είναι απλώς επιχειρηματική υπόθεση. Είναι σαφής γεωπολιτική τοποθέτηση. «Το ενεργειακό είναι γεωπολιτικό ζήτημα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή αμερικανικών κολοσσών ενισχύει τη διεθνή θέση της χώρας και λειτουργεί ως παράγοντας αποτροπής.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και ο Κάθετος Διάδρομος

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στάση της Ουάσιγκτον, με τον υπουργό να χαρακτηρίζει την αμερικανική κυβέρνηση «στρατηγικό εταίρο» της Ελλάδας. Η ενεργειακή συνεργασία, σύμφωνα με τον ίδιο, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα συμμαχιών που ξεπερνά την οικονομία και αγγίζει την περιφερειακή σταθερότητα.

Στην ίδια εξίσωση εντάσσεται και το μεγάλο project του Κάθετου Διαδρόμου , που φιλοδοξεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε κρίσιμο ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ένα έργο που δεν αφορά μόνο ροές φυσικού αερίου, αλλά και ροές ισχύος.

Χωρίς θόρυβο, με στρατηγική

Το βασικό μήνυμα του υπουργού ήταν πως η Ελλάδα δεν απαντά με εντάσεις, αλλά με κινήσεις ουσίας. Διεθνείς συμβάσεις, στρατηγικές εταιρικές σχέσεις και ενεργειακά projects που αλλάζουν τον χάρτη.



Στο σημερινό περιβάλλον, όπου το ενεργειακό μέτωπο ταυτίζεται με το γεωπολιτικό, η Αθήνα δείχνει να επιλέγει το πιο αποτελεσματικό εργαλείο: ισχυρές συμμαχίες και παρουσία επί του πεδίου. Και αυτό, σε μια περιοχή όπου οι ισορροπίες μεταβάλλονται διαρκώς, δεν είναι λεπτομέρεια, είναι στρατηγική επιλογή.