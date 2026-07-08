Παπασταύρου: Υπογραφές για έργα πόσιμου νερού στην Πελοπόννησο ύψους 13,8 εκατ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντάσσει έξι έργα για την ενίσχυση της παροχής πόσιμου νερού στην Πελοπόννησο, με παρεμβάσεις στους δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης, Άργους-Μυκηνών, Ερμιονίδας και Μονεμβασίας.

Την απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με τα έργα να έχουν συνολικό προϋπολογισμό 13.797.408 ευρώ και να αφορούν δήμους και δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν έργα για την υδροδότηση δημοτικών ενοτήτων, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ύδρευσης, την αντικατάσταση παλαιών τμημάτων δικτύων και συμπληρωματικές εργασίες για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Στόχος των έργων είναι η αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων στην ύδρευση, η ενίσχυση της ασφάλειας του πόσιμου νερού και η βελτίωση των υποδομών που εξυπηρετούν τους πολίτες.

Ο Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε ότι η ασφαλής και προσιτή πρόσβαση στο νερό αποτελεί αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην Εθνική Στρατηγική για το νερό που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, καθώς και στο νέο νομοσχέδιο που θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό στη διαχείριση των υδάτων.

Όπως σημείωσε, η χώρα διαθέτει 735 διαφορετικούς οργανισμούς διαχείρισης νερού, ενώ τόνισε ότι η ολιστική διαχείριση περιλαμβάνει την ύδρευση, την αποχέτευση και τη διαχείριση των λυμάτων.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που δίνουν λύσεις σε τοπικές κοινωνίες με ανάγκες και ενισχύουν την προσπάθεια διασφάλισης της παροχής νερού για πολίτες, πρωτογενή τομέα και τοπική οικονομία.