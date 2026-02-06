Παπασταύρου: Υπογράφονται το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου οι τέσσερις συμβάσεις με τη Chevron

Eντός του δεύτερου 10ημέρου του Φεβρουαρίου θα υπογραφούν οι τέσσερις συμβάσεις με τη Chevron ώστε στη συνέχεια να κυρωθούν από τη Βουλή, και το δεύτερο εξάμηνο του 2026 να ξεκινήσουν οι γεωφυσικές έρευνες, όπως τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο ραδιόφωνο του Real Fm.

O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επανέλαβε επίσης ότι η αντίστοιχη συμφωνία με τις ExxonMobil, Helleniq Energy και Energean στο Ιόνιο, όπου η ερευνητική γεώτρηση θα ξεκινήσει εντός του 2027.

Όσον αφορά στον Κάθετο Διάδρομο, ο Υπουργός επεσήμανε ότι ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, θωρακίζοντας παράλληλα την ενεργειακή της αυτονομία. «Διαφοροποιεί τον ενεργειακό διάδρομο, ώστε να μπορούν οι χώρες -η Ουκρανία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Μολδαβία- να αποκτήσουν μία εναλλακτική δίοδο για να έχουν φυσικό αέριο»,υπογράμμισε, τονίζοντας, παράλληλα, ότι μέσω αυτού δημιουργείται μί ενδοχώρα 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, «όπου μπορούν να δημιουργηθούν διάδρομοι εμπορίου και διασυνδέσεις».

Ο κ. Παπασταύρου μίλησε και για την πολύ σημαντική συνάντηση, που θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι Υπουργοί Ενέργειας των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, κ. Chris Wright, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Το θέμα του Κάθετου Διαδρόμου έχει και άλλη μία διάσταση, είναι μία γέφυρα συνάντησης Ευρώπης και Αμερική, στην οποία η Ελλάδα πρωταγωνιστεί»,τόνισε χαρακτηριστικά.