Παπουτσάκη: «Έφαγα πολύ ξύλο όταν υποδύθηκα την Αλίκη - Αν φανταζόμουν τι θα συμβεί δεν θα το έκανα»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του περιοδικού In Style και μίλησε για τη μητρότητα και για τον ρόλο της Αλίκης Βουγιουκλάκη που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

«Βασικά όταν τελείωσε η ιστορία με την Αλίκη, που αυτό ήταν για μένα το δύσκολό μου, αποφάσισα να μην κάνω τηλεόραση για κάποια χρόνια. Είχε γίνει αυτό το τεράστιο buzz με την Αλίκη και με το πόσο εγώ τη μιμούμαι. Έφαγα πολύ ξύλο σε όλα τα επίπεδα. Οπότε οποιονδήποτε ρόλο κι αν δεχόμουν στην τηλεόραση μετά, σίγουρα θα έλεγαν «Α να, εξακολουθεί να κάνει το ίδιο.» Γιατί τα εκφραστικά μου μέσα είναι αυτά, εγώ είμαι, κατάλαβες; Έτρωγα αυτό το bullying τότε, ότι αυτή νομίζει ότι είναι η Βουγιουκλάκη. Και λέω οκ, δεν θα κάνω τίποτα τώρα. Δεν θα το έκανα αν το φανταζόμουν (σ.σ τί θα είχε συμβεί).

Μα είχε προηγηθεί η ζωή της Λαμπέτη που είχε κάνει η Μαρίνα Καλογήρου με τη Ρένα Εσκενάζυ και δεν φανταζόμουν ότι… Αλλά εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Όλοι ήθελαν να παίξουν την Αλίκη Βουγιουκλάκη, όλοι ήθελαν να την έχουν σκηνοθετήσει, όλοι ήθελαν να την έχουν γράψει, όλοι ήθελαν να την έχουν κάνει παραγωγή, όλοι ήθελαν να είναι μέρος αυτού και δεν ήταν οι περισσότεροι. Ήταν αυτό που ήταν. Από πριν κιόλας αρχίσει να γυρίζεται είχε αρχίσει το θάψιμο. Οπότε εγώ μετά από αυτό αποφάσισα να κάνω λίγο πίσω…

Ότι πρέπει λίγο να φύγω ένιωσα, ότι πρέπει να λουφάξω λίγο και να κάνω άλλα πράγματα. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ όλο αυτό το πράγμα. Ήθελα να φύγω λίγο από όλο αυτό, να ησυχάσει και μετά ξανά. Είχα στο μυαλό μου ότι αυτό δεν θα κρατήσει για πάντα, απλώς ότι χρειάζεται να κάνω μια παύση. Αυτό ήταν το σοφό να συμβεί. Και έτσι πολύ συνειδητά επέλεξα να κάνω άλλα πράγματα. Μετά, μέσα σε αυτά τα άλλα πράγματα, έγινε κι ο Μάξιμος οπότε πολύ συνειδητά ήθελα να είμαι μαζί του, δεν ήθελα να είμαι μια μαμά που λείπει από το πρωί έως το βράδυ στα πρώτα του χρόνια» ξεκαθάρισε η ηθοποιός.

Η μητρότητα έχει προτεραιότητα; «Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είμαι μόνη μου, οπότε χρειάζεται να είμαι εκεί. Αυτός είναι ένας πολύ βασικός γνώμονας. Και τώρα, αυτή η παράσταση είναι δευτερότριτα, οπότε εκτός του ότι μου αρέσει πάρα πολύ είναι και πολύ βολική σε σχέση με το χρονικό πλαίσιο που χρειάζομαι για τα παιδιά».

Μίλησε όμως και για τον έρωτα λέγοντας: «Ο έρωτας είναι κι αυτός σημαντικός. Ναι, είναι σημαντικό να υπάρχει στη ζωή μας. Τον έρωτα θα τον τοποθετούσα στο γενικότερο πλαίσιο της προσωπικής ζωής και του προσωπικού χώρου και της προσωπικής ελευθερίας. Χρειάζεται να δίνουμε σε αυτό, στον εαυτό μας, άρα και στη συντροφικότητα».