Παπουτσάνης: Σημαντική αύξηση τζίρου και κερδών στο 9μήνο

Ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης στο εννεάμμηνο ανήλθε σε 61,0 εκατ. ευρώ (έναντι 49,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024), ήτοι αυξημένος κατά 23%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 54% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Όσον αφορά την συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στον κύκλο εργασιών του Εννεαμήνου 2025, επισημαίνεται ότι το 32% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 15% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 41% από παραγωγές τρίτων και το 12% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 22%.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 22,6 εκατ. ευρώ έναντι 18,6 εκατ. ευρώ ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους (Μικτό Κέρδος προς Κύκλο Εργασιών) παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα (37,1% έναντι 37,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο).

Οι λειτουργικές δαπάνες (διάθεσης, διοίκησης και έρευνας & ανάπτυξης) ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ έναντι 12,7 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 29%, σε μεγάλο βαθμό λόγω των δαπανών διαφήμισης και προώθησης, προκειμένου να υποστηρίξουν τα νέα λανσαρίσματα στις κατηγορίες οικιακής φροντίδας, ενέργεια που ήδη έχει αποδώσει ενισχύοντας τόσο τις πωλήσεις όσο και τα μερίδια αγοράς.

Στη βελτίωση των Κερδών μετά από φόρους συντελεί και ο μειωμένος φόρος εισοδήματος ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης επενδυτικών προγραμμάτων που προβλέπουν φοροαπαλλαγές.

Για το σύνολο του 2025, η Εταιρεία προβλέπει τη διατήρηση υψηλού ρυθμού ανάπτυξης του κύκλου εργασιών, τόσο ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των υφιστάμενων και της έναρξης σημαντικών νέων συνεργασιών, όσο και χάρη στην περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων των επωνύμων προϊόντων, με δυναμική επέκταση σε νέες κατηγορίες και κανάλια, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.