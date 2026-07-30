Παππά για τη μητέρα της: «Δεν μου ταιριάζει ο χαρακτήρας της, αλλά μπορώ να σκοτώσω αν την πειράξουν»

Μετά τον ντόρο που προκλήθηκε από τις δηλώσεις της Χριστίνας Παππά πως η μητέρα της είναι χειριστική και την κάνει να πονάει, αλλά παρόλα αυτά την αγαπά, η ηθοποιός επανήλθε για τρίτη φορά στο θέμα και με νέα ανάρτηση στο Instagram μοιράστηκε φωτογραφίες με εκείνη και υποστήριξε αυτά που τόσες μέρες λέει, αλλά με άλλα λόγια.

«Αχ! Την μητέρα μου την αγαπώ διότι με γέννησε, με μεγάλωσε μέχρι τα 16 μου που γέννησα! Την αγαπώ και μπορώ να σκοτώσω άνθρωπο αν την πειράξει κάποιος! Δεν σημαίνει ότι μου ταιριάζει ο χαρακτήρας της! Όπως σε κάθε οικογένεια και από ό,τι είδα σε πολλές δυστυχώς και σας συμπάσχω, μπορεί να υπάρχει ένα προβληματικό μέλος! Εγώ είπα αυτά που νιώθω και είναι αλήθεια, διότι σαν παιδί της μάνας μου πονάω!

Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπώ και πάντα την δικαιολογώ διότι είναι μια κουρασμένη και πονεμένη γυναίκα! Απλά αυτές οι κατσαρίδες που βγήκαν από τον βόθρο και γράψανε σε αναδημοσιεύσεις διότι στο δικό μου δεν μπορούν, τους έχω κάνει block, τους λυπάμαι αυτούς τους πραγματικά τοξικούς για τη μίζερη ζωή τους! Οι πραγματικοί αληθινοί άνθρωποι όλοι βιώνουμε καταστάσεις, είτε καλές, είτε κακές!

Προσπαθούμε πάντα να δούμε την καλή πλευρά των καταστάσεων και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση! Εγω τουλάχιστον νιώθω αληθινός αυθεντικός άνθρωπος χωρίς ψευτιές μέσα μου! Μαμά σ αγαπώ κι ας με ταλαιπωρείς. Να με έχει καλά η Παναγία να είμαι δυνατή να το παλεύω όσο μπορώ! Καλή συνέχεια σε όλους!», έγραψε στην ανάρτησή της.