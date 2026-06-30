Παππάς και Δούρου διαφωνούν με την «ανταρσία» Πολάκη κατά Φάμελλου

Δε βρίσκει, επί του παρόντος, εσωκομματικούς συμμάχους ο Παύλος Πολάκης στην απόφασή του να αμφισβητήσει ευθέως και δημόσια τον Σωκράτη Φάμελλο δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι θα είναι «παρών» στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από ένα προσκλητήριο για συμπόρευση με δυνάμεις όπως το ΜέΡΑ25, η Νέα Αριστερά, το ΚΚΕ ακόμα και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα «αλλά με τον τρόπο που πρέπει» όπως είπε στο OPEN.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH τόσο η Ρένα Δούρου όσο και ο Νίκος Παππάς εμφανίζονται αντίθετοι με την κίνηση του κ. Πολάκη με τον πρώην υπουργό μάλιστα να διατείνεται πως είχε άγνοια για τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Ο κ. Παππάς μάλιστα επιμένει πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει συντεταγμένα να οδηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή και να εξεταστεί και το θέμα του αρχηγού του κόμματος χωρίς να αποκλείεται και η λύση της «συλλογικής ηγεσίας», όπως την έχει χαρακτηρίσει.

Αιχμές Μπουλέκου

«Η πολιτική αξιοπιστία προϋποθέτει τη γενναιότητα της επανεκτίμησης.Όμως η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία δεν είναι κρίση προσώπων. Είναι κρίση πολιτικής κατεύθυνσης, αξιοπιστίας και σχέσης με την κοινωνία. Και γι' αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με προσωπικές τακτικές και φιλοδοξίες . Οι πολιτικές κρίσεις απαιτούν πολιτικές απαντήσεις, μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του κόμματος.Η δική μας πρωτοβουλία δεν υπηρετεί ισορροπίες» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Μπουλέκος.