Παρ' ολίγον τραγωδία στη Μαγνησία: Στο νοσοκομείο 60χρονος κυνηγός - Τον πυροβόλησε φίλος του

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (31/1) στο Κεραμίδι Μαγνησίας, όταν 60χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στα κάτω άκρα κατά τη διάρκεια κυνηγιού, στο οποίο συμμετείχε μαζί με φίλους του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TheNewspaper.gr, ο 60χρονος φέρεται να πυροβολήθηκε κατά λάθος από φίλο του, μέλος της ίδιας κυνηγετικής παρέας, ο οποίος, υπό συνθήκες που διερευνώνται, τον πέρασε για αγριογούρουνο μέσα στη δασική περιοχή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ρήγα Φεραίου, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.