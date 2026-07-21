«Παράδειγμα προς μίμηση» η Ελλάδα στην αντιτρομοκρατία σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ως «ηγετική δύναμη» στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και «παράδειγμα προς μίμηση» για τη διεθνή κοινότητα χαρακτηρίζει την Ελλάδα το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, εξαίροντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα που επέδειξε η χώρα στην εξάρθρωση και αντιμετώπιση της ακροαριστερής και αναρχικής τρομοκρατίας.

Σε δήλωσή του προς την «Καθημερινή», εκπρόσωπος του State Department —με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο— υπογράμμισε ότι η διμερής σχέση στον τομέα της ασφάλειας συγκαταλέγεται πλέον στις ισχυρότερες παγκοσμίως.

«Μακρόχρονη σχέση οικοδομημένη πάνω σε κοινές προκλήσεις»

«Αντιμετωπίζοντας από κοινού την ακροαριστερή και αναρχική τρομοκρατία, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οικοδομήσει μια μακρόχρονη σχέση συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, η οποία συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες παγκοσμίως», σημείωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας.

Όπως επισημάνθηκε, η αναφορά στις κοινές απώλειες που θρήνησαν οι δύο χώρες όλα αυτά τα χρόνια δεν αναδεικνύει μόνο τη σοβαρότητα της απειλής, αλλά υπογραμμίζει και την καθοριστική αξία που έχει η διεθνής συνεργασία για την αποτελεσματική εξουδετέρωσή της.

«Αποφασιστικότητα εκεί που άλλοι υποτιμούσαν την απειλή»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση που κρατά σταθερά η Αθήνα , υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα επέδειξε «μεγάλη αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα», ακόμη και σε ιστορικές περιόδους κατά τις οποίες άλλες κυβερνήσεις διεθνώς απέτυχαν να αναγνωρίσουν επαρκώς ή ακόμα και υποτίμησαν τον κίνδυνο.

«Η Ελλάδα αποτελεί ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες στην καταπολέμηση αυτής της απειλής», τονίστηκε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα για τη «17 Νοέμβρη»

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές του Μάρκο Ρούμπιο στη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», ο εκπρόσωπος κατέστησε σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα ξεχάσουν ποτέ» τους Αμερικανούς διπλωμάτες, στρατιωτικούς και υπαλλήλους που έχασαν τη ζωή τους στο εξωτερικό εκτελώντας το καθήκον τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χρησιμοποίησε στην ομιλία του συγκεκριμένα παραδείγματα ακροαριστερής πολιτικής τρομοκρατίας από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, στο πλαίσιο της πάγιας θέσης της Ουάσιγκτον ότι η συγκεκριμένη μορφή βίας συνιστά μια διακρατική απειλή διεθνούς χαρακτήρα.

Πληροφορίες ΑΠΕ - ΜΠΕ