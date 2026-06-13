Παραδιάς στον FLASH: Αποτρέψαμε έναν νέο φόρο στα ακίνητα και μειώσαμε το νέο τέλος των δήμων

Σημαντικές παρεμβάσεις υπέρ των ιδιοκτητών ακινήτων πέτυχε η ΠΟΜΙΔΑ κατά τη συζήτηση του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, όπως τονίζει ο πρόεδρός της, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στον FLASH.

Όπως επισημαίνει, το σημαντικότερο αποτέλεσμα ήταν ότι αποφεύχθηκε η επιβολή ενός νέου φόρου, που θα ονομαζόταν «Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης», που θα επιβαλλόταν στα ακίνητα υπέρ των Περιφερειών και θα ήταν σε βάρος των ιδιοκτητών.

«Πρόκειται για μια επιβάρυνση που θα έφτανε έως το 0,35‰ της αξίας των ακινήτων, ισοδύναμου δηλαδή με τον ΤΑΠ και θα χρεωνόταν κάθε μήνα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας. Η αποτροπή της επιβολής του αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για εκατομμύρια ιδιοκτήτες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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«Μειώθηκε αισθητά» το τέλος για τους δήμους



Ένα δεύτερο κρίσιμο ζήτημα ήταν το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης που προβλέπει ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης.

Όπως δήλωσε στον FLASH ο κ. Παραδιάς, η αρχική πρόβλεψη για συντελεστή 1‰ κρίθηκε υπερβολική και μετά τις παρεμβάσεις της ΠΟΜΙΔΑ περιορίστηκε τελικά στο 0,70‰.

«Δεν καταργήθηκε πλήρως, ενώ δόθηκε η δυνατότητα να το αυξήσουν μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι, πολύ λίγοι δήμοι, οι οποίοι είναι σε θέση να θεμελιώσουν ότι με το νέο σύστημα θα εισπράττουν λιγότερα χρήματα από αυτά που εισέπραξαν πέρυσι», τόνισε.

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Stop και σε «ένα ιδιότυπο ενοικιοστάσιο 27 ετών»

Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ χαρακτηρίζει εξίσου σημαντική την απόσυρση της διάταξης που αφορούσε τις μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς δήμους και περιφέρειες.

«Η πρόβλεψη ουσιαστικά οδηγούσε σε ένα καθεστώς υποχρεωτικής δέσμευσης ακινήτων, ένα ενοικιοστάσιο για 27 χρόνια. Εάν αυτή η διάταξη επικρατούσε, κανείς ιδιοκτήτης δεν θα προσέφερε ακίνητα για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών, γιατί κανείς δεν θα δεχόταν να δεσμευτεί η περιουσία του με το καλημέρα για 27 χρόνια».



«Τέλος στην ταλαιπωρία για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα»



Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζει η ΠΟΜΙΔΑ και για τη νέα ρύθμιση που αφορά τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, ένα αίτημα που, όπως αναφέρει ο κ. Παραδιάς, διεκδικούσε επί σειρά ετών.

«Μέχρι σήμερα οι ιδιοκτήτες ήταν υποχρεωμένοι να καταθέτουν υπεύθυνες δηλώσεις στις υπηρεσίες εσόδων των δήμων για να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Η διαδικασία αυτή δημιουργούσε αδικίες, καθυστερήσεις και μεγάλη γραφειοκρατία», εξηγεί.

Με τη νέα ρύθμιση, όταν διακόπτεται η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, η μετάπτωση σε μειωμένο συντελεστή δημοτικών τελών θα γίνεται αυτόματα.

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

«Τα τέλη περιορίζονται στο 10%»



Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα περιορίζονται στο 10% των κανονικών χρεώσεων.

Η ρύθμιση αφορά επίσης:

Ακίνητα χωρίς ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Χώρους με ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για λόγους ασφαλείας, όπως συναγερμούς ή ηλεκτρικά ρολά.

«Πρόκειται για μια ουσιαστική ανακούφιση για χιλιάδες ιδιοκτήτες που μέχρι σήμερα επιβαρύνονταν δυσανάλογα, παρότι τα ακίνητά τους δεν χρησιμοποιούνταν κανονικά», τονίζει.

«Χρειάζονται ακόμη δύο διορθώσεις»

Παρά τις θετικές εξελίξεις, η ΠΟΜΙΔΑ θεωρεί ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης.

Ο κ. Παραδιάς ζητά να ενταχθούν ρητά στις ευνοϊκές διατάξεις:

Οι αποθήκες πολυκατοικιών, οι οποίες σήμερα επιβαρύνονται με δημοτικά τέλη σαν να πρόκειται για κατοικίες, παρά την ελάχιστη χρήση τους.

Τα αποπερατωμένα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ , εφόσον δηλωθούν από τους ιδιοκτήτες στους δήμους.

«Πρόκειται για περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ουσιαστική χρήση των χώρων και επομένως δεν δικαιολογούνται οι ίδιες επιβαρύνσεις με τα κανονικά χρησιμοποιούμενα ακίνητα», επισημαίνει.

«Αποδείχθηκε ότι ο διάλογος μπορεί να φέρει αποτέλεσμα»

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ σημειώνει ότι οι τελικές αλλαγές στο νομοσχέδιο αποδεικνύουν πως ο θεσμικός διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές βελτιώσεις.

«Η αποφυγή ενός νέου φόρου στα ακίνητα, ο περιορισμός του νέου τέλους, η απόσυρση προβληματικών διατάξεων και η λύση σε χρόνια ζητήματα των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων είναι εξελίξεις που δικαιώνουν τις παρεμβάσεις μας και αφορούν άμεσα εκατομμύρια ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα», καταλήγει.