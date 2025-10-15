Παραδοχή Τσελίκ για βέτο Ερντογάν: «Δεν θα δεχόταν να είναι στην ίδια φωτογραφία με Νετανιάχου»

Η Άγκυρα επιβεβαιώνει το βέτο που έθεσε ο Ταγίπ Ερντογάν στην συμμετοχή Νετανιάχου στον Σαρμ Ελ-Σέιχ.

Τη σκληρή στάση της Τουρκίας απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), Ομέρ Τσελίκ, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης συνόδου κορυφής.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του AKP, αν και αρχικά η συμμετοχή του Νετανιάχου δεν είχε τεθεί στο τραπέζι, η τουρκική πλευρά είχε εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα.



«Επειδή ήμασταν προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο, διεξήχθη μια μελέτη σχετικά με το πώς θα αντιδράσουμε σε περίπτωση που προκύψει μια τέτοια κατάσταση», δήλωσε ο Τσελίκ.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σταθερή θέση του Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας: «Η σαφής βούληση του Προέδρου μας είναι απολύτως σαφής. Δεν θα δεχόταν ποτέ να βρίσκεται στην ίδια φωτογραφία, να παρευρίσκεται στην ίδια σύνοδο κορυφής ή να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Νετανιάχου».

Η δήλωση του Τσελίκ ήρθε στον απόηχο του θρίλερ που εξελίχτηκε χτες στην Αίγυπτο σχετικά με την παρουσία Ερντογάν στην σύνοδο για τη Γάζα και το πιθανόν μποϊκοτάζ του Τούρκου προέδρου σε περίπτωση που έδινε το παρών ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.