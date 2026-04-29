Παραδόθηκε ο πρώην Διευθυντής του FBI στη Νέα Υόρκη- Κατηγορείται για απειλή κατά της ζωής του Τραμπ

Ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, παραδόθηκε την Τετάρτη στις αρχές και εμφανίστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για απειλή κατά της ζωής του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ..

Σύμφωνα με το CNN, τέθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα υπό κράτηση πριν από την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου, η οποία διήρκεσε λιγότερο από 10 λεπτά. Ο Κόμεϊ κατηγορείται για διατύπωση απειλής κατά του προέδρου των ΗΠΑ και για μεταφορά απειλητικού μηνύματος μέσω διαπολιτειακού εμπορίου, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Σε βίντεο που ανάρτησε την Τρίτη στην πλατφόρμα Substack, δήλωσε ότι παραμένει «αθώος». Οι κατηγορίες έχουν κατατεθεί στην Ανατολική Περιφέρεια της Βόρειας Καρολίνας, ωστόσο η πρώτη του εμφάνιση έγινε στο δικαστήριο της Αλεξάνδρειας, στη Βιρτζίνια, με τον δικαστή Γουίλιαμ Ε. Φιτζπάτρικ να προεδρεύει.

Του επετράπη να αποχωρήσει χωρίς περιοριστικούς όρους και δεν δήλωσε αθώος ή ένοχος στη συγκεκριμένη φάση. «Δεν βλέπω γιατί θα ήταν απαραίτητοι αυτή τη φορά», ανέφερε ο δικαστής Φιτζπάτρικ.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Κόμεϊ ενημέρωσαν το δικαστήριο ότι σκοπεύουν να καταθέσουν αιτήματα, κατηγορώντας το Υπουργείο Δικαιοσύνης για επιλεκτική και εκδικητική δίωξη σε βάρος του πελάτη τους.

Δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για την απαγγελία κατηγοριών ή την πρώτη εμφάνιση στη Βόρεια Καρολίνα, όπου και κατατέθηκε η υπόθεση.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου βρέθηκε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Ανατολικής Περιφέρειας της Βόρειας Καρολίνας, Έλις Μπόιλ, ο οποίος θα επιβλέπει την εξέλιξη της υπόθεσης στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Νιου Μπερν.

Για τι κατηγορείται ο Κόμεϊ

Το κατηγορητήριο βασίζεται σε ανάρτηση του Κόμεϊ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο Μάιο, στην οποία απεικονίζονταν κοχύλια στην παραλία σχηματίζοντας τους αριθμούς «86 47». Στη λεζάντα είχε γράψει: «Ωραίος σχηματισμός από κοχύλια στην παραλία μου».

Σχεδόν αμέσως μετά την ανάρτηση, Ρεπουμπλικάνοι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι άρχισαν να τον κατηγορούν ότι ουσιαστικά απηύθυνε απειλή κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στην αργκό, ο αριθμός 86 μπορεί να σημαίνει «ξεφορτώνομαι» ή «απομακρύνω κάτι». Ο Τραμπ είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.