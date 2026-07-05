Παραγουάη-Γαλλία 0-1: Δυσκολεύτηκαν αλλά η λευκή βούλα και ο Εμπαπέ έδωσαν τη πρόκριση

Η Γαλλία, είχε να αντιμετωπίσει τον δυσκολότερο αντίπαλο όπως εξελίχθηκε για εκείνη μέχρι τώρα στο τουρνουά, καθώς η αποφασισμένη Παραγουάη, μπήκε στο χορτάρι να παίξει άμυνα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Με πολύ έως και απαγορευτικό ποδοσφαιρικό ξύλο, οι Λατινοαμερικάνοι κρατούσαν το 0-0, μέχρι να περάσει στο παιχνίδι ο Ντεζιρέ Ντουέ, να κερδίσει πέναλτι στο 65' και ο Εμπαπέ ως συνήθως... να εκτελέσει σωστά στο 70' και να δώσει τη πρόκριση στους «τρικολόρ».

Οι Γάλλοι θα συνεχίσουν τη πορεία τους στους «8» της διοργάνωσης και θα βρουν απέναντί τους το Μαρόκο.