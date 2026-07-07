Παραίτηση Χουρμουζιάδη: Το παρασκήνιο, η υπόθεση Φαραντούρη και η Προεδρία του 2027-Τι λένε στο ΥΠΕΞ

Την παραίτησή του από το Γραφείο της Ελληνικής Προεδρίας υπέβαλε ο Στέλιος Χουρμουζιάδης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων για τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες.



Η Επιτροπή βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με αφορμή την υπόθεση της υποψηφιότητας της Θεοδώρας Αϊβάζογλου, συζύγου του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Φαραντούρη.



Αυτό που έμαθα είναι ότι η παραίτηση του κ. Χουρμουζιάδη αποδίδεται σε προσωπικούς λόγους, ενώ οι διαδικασίες για την αντικατάστασή του έχουν ήδη ξεκινήσει, με τον ίδιο βέβαια να παραμείνει στη θέση του μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από τον διάδοχό του.



Σε ό,τι αφορά τώρα την κυρία Αϊβάζογλου, πρόσωπα με γνώση επισημαίνουν ότι διαθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό επιστημονικό και επαγγελματικό βιογραφικό, τονίζοντας πως πρόκειται για μια αξιόλογη επιστήμονα.



Την ίδια ώρα, τις τελευταίες ημέρες διακινήθηκαν πληροφορίες ότι οι εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν την προετοιμασία της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ωστόσο, πληροφορίες από το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και πως η προετοιμασία εξελίσσεται κανονικά.



Μάλιστα, όπως μου είπαν, η Ελλάδα οφείλει, βάσει της ευρωπαϊκής πρακτικής, να παρουσιάσει επισήμως τις προτεραιότητές της μόλις δύο έως τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη της Προεδρίας της, δηλαδή τον Ιούνιο του επόμενου έτους, ώστε να μην επισκιάζονται οι Προεδρίες των κρατών που προηγούνται χρονικά.



Όπως χαρακτηριστικά μου μετέφεραν «είναι υποχρέωση του κράτους να το κάνει έτσι», εξηγώντας ότι θα ήταν διπλωματικό unfair να καταθέτεις τις πρωτοβουλίες επίσημα ενώ άλλα κράτη «τρέχουν» τη δική τους Προεδρία.



Αυτός ήταν και ένας από του λόγους που πριν από λίγες εβδομάδες η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου συναντήθηκε με τους ομολόγους της από τη Λιθουανία και την Ιρλανδία, χώρες που προηγούνται στην Προεδρία. Εκεί συζητήθηκαν όλα τα σχετικά θέματα.