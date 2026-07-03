Παραίτηση Κώστα Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ με «βέλη» στην ηγεσία και «βλέμμα» στο νέο κόμμα Τσίπρα

Ραγδαίες και καταλυτικές είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, καθώς ο Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα.Με μια μακροσκελή ανάρτηση, το έμπειρο στέλεχος εξηγεί τους λόγους που τον οδηγούν εκτός του ιστορικού του πολιτικού χώρου, δείχνοντας ξεκάθαρα ως καταλύτη των εξελίξεων την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του»



Στο κείμενό του, ο Κώστας Ζαχαριάδης προχωρά σε μια βαθιά ανατομία της σημερινής κατάστασης, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στερείται πλέον των πολιτικών και κοινωνικών «καυσίμων» του παρελθόντος.

«Τα κόμματα δεν είναι θρησκευτικά δόγματα. Έχουν αρχή, έχουν μέση, έχουν τέλος», σημειώνει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως ο πολιτικός κύκλος του κόμματος, όπως τον ξέραμε, κλείνει οριστικά.

Παράλληλα, αναφέρεται στη «φιλότιμη και συνεπή προσπάθεια» του Σωκράτη Φάμελλου, η οποία ωστόσο δεν στάθηκε ικανή να γεφυρώσει τις αποστάσεις στην προοδευτική πολυκατοικία, εξαιτίας της άρνησης για συνεργασία από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς.

Το «φαινόμενο» του νέου κόμματος Τσίπρα



Ο κ. Ζαχαριάδης αναγνωρίζει ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει ριζικά τον πολιτικό χάρτη της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς. Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο αυτό εγχείρημα:

Αναδιατάσσει τις πολιτικές δυνάμεις και μπορεί να μετατοπίσει τους συνολικούς συσχετισμούς στη χώρα.

Δίνει πολιτική στέγη και προοπτική στη μεγάλη πλειοψηφία της ιστορικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ.

Έχει ήδη επιλεγεί από τον κόσμο της παράταξης, ο οποίος «έχει ήδη διαλέξει» πλευρά.

Το δίλημμα των εκλογών και η νέα εσωστρέφεια

Η βασική πολιτική διαφωνία που οδήγησε τον Κώστα Ζαχαριάδη στην έξοδο αφορά τη στρατηγική των αυτόνομων ψηφοδελτίων ενόψει των επόμενων εκλογών. Ο ίδιος είχε εισηγηθεί τη δημιουργία ενός κοινού ψηφοδελτίου στον προοδευτικό χώρο, καθώς η κάθοδος με πολλαπλά σχήματα οδηγεί αντικειμενικά σε μια στείρα αντιπαράθεση.

«Ένας ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ», ξεκαθαρίζει, προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί να γίνει μέρος ενός νέου κύκλου τοξικότητας, προσωπικών επιθέσεων και εσωστρέφειας, ο οποίος αναμένεται να κορυφωθεί ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου, όπου τίθεται εκ νέου ζήτημα ηγεσίας και κατεύθυνσης.

Η επόμενη μέρα



Κλείνοντας, το στέλεχος απευθύνει έκκληση για έναν πολιτισμένο διάλογο με συντροφικούς όρους και πολιτικά επιχειρήματα, μακριά από την «εχθροπάθεια» του παρελθόντος που η παράταξη πλήρωσε πολύ ακριβά. Η αποχώρησή του σηματοδοτεί την αρχή μιας ευρύτερης αναδιάταξης, με τον ίδιο να δηλώνει παρών στην «αρχή της αρχής ενός νέου κύκλου» για το πολιτικό σύστημα.